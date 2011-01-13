اطلاعات شخصی را در تلفن همراه نگه ندارید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا طرزی با بیان اینکه مردم اطلاعات شخصی خود را باید در مکانهای دیگری از جمله حافظه های جانبی نگهداری کنند گفت: مردم باید اطلاعات شخصی خود را به هیچ وجه روی حامل ها به ویژه تلفن همراه قرار ندهند.

وی با بیان اینکه مردم بلوتوثهای ناشناس را به هیچ وجه قبول نکنند گفت: کاربران باید بلوتوث خود را در حالت مخفی قرار دهند تا به راحتی از طریق افراد مختلف قابل شناسایی نباشد.

طرزی افزود: زمانی که به گوشی تلفن همراه نفوذ می شود فرد قادر است شماره سیم کارت شما را در اختیار داشته باشد و مدیریت کند.

وی گفت: فرد نفوذ کننده حتی می تواند با تلفن همراه شما با دیگران تماس بگیرد و از محتویات گوشی شما از جمله عکس و فیلمهای شخصی شما سوءاستفاده کند.

دادیار دادسرای جرائم رایانه ای از مردم خواست مسائل امنیتی را در این زمینه واقعا جدی بگیرند.



