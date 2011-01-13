برقراری پرواز بین کرمانشاه - سلیمانیه و اربیل ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه در دیدار با دکتر سینان چلپی وزیر شهرداری و گردشگری اقلیم کردستان عراق گفت: استان کرمانشاه به لحاظ داشتن فاصله کم با استانهای غربی کشور، مرکزیت غرب کشور را دارا است.

وی افزود: استان کرمانشاه با داشتن بیش از هزار اثر باستانی و تاریخی ثبت شده ملی، یکی از استانهای کهن ایران زمین است.

استاندار کرمانشاه در این دیدار که در محل استانداری سلیمانیه برگزار شد، با اشاره به تمایل و علاقه مردم ایران بالاخص استانهای غربی ایران به سلیمانیه و شهرهای اطراف آن،عنوان داشت: جهت سهل و آسان نمودن تردد توریست و مسافرین دو طرف باید ارتباطی هوایی را نیز بین کرمانشاه-سلیمانیه-اربیل دایر کنیم.

در ادامه دکتر سینان چلپی "وزیر شهرداری و گردشگری اقلیم کردستان عراق" با بیان این مطلب که ما جمهوری اسلامی ایران را برادر و حامی خود می دانیم، گفت: ما باید تمام تلاش خود را بکار بگیریم تا ارتباطات دو جانبه را بیش از پیش افزایش داده و این ارتباطات را به سمتی سوق دهیم که سودش به نفع مردم و اهالی دو طرف برسد.

وی خواستار برقراری هرچه سریعتر پرواز بین کرمانشاه-سلیمانیه-اربیل شد و گفت: برقراری این پروازها بدون تردید تأثیرات بسزایی را در ایجاد ارتباطات دو جانبه خواهد داشت.