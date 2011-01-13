  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۷

شاهرخی نژاد با مهر مطرح کرد:

رضایت مجلس از مجازات سریع مجرمان توسط قوه قضائیه

رضایت مجلس از مجازات سریع مجرمان توسط قوه قضائیه

رئیس کمیسیون قضائی مجلس گفت: برخورد قاطع و سریع با مجرمان و مفسدان جامعه توسط دستگاه قضا قابل تحسین است و مجلس نیز قدردان اقدامات این قوه هست.

حجت الاسلام علی شاهرخی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدامات اخیر قوه قضائیه در مورد برخورد قاطع با مجرمان و مفسدان اجتماعی گفت: هر اقدامی که موجب فساد در جامعه، ناامنی اجتماعی یا با آبروی مردم مرتبط باشد باید به سرعت پیگیری و مجرمان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و محاکمه شوند.

وی افزود: اجرای صحیح قوانین تنها بر عهده قوه قضائیه نیست و قوای دیگر هم باید به آن عمل کنند و هر قوه و دستگاهی که به درستی قانون را اجرا کند قابل قدردانی است.
 
رئیس کمیسیون قضائی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه قوه قضائیه با توجه به اهمیت وظایف این دستگاه قابل افزایش است گفت: این مهم در دستور کار کمیسیون قضائی و مجلس قرار داشت که مقرر شد محلی برای تامین بودجه دستگاه قضا در نظر گرفته شود.
 
وی افزود: به عنوان مثال پیشنهاد شده بخشی از بودجه دستگاه قضا از محل درآمد سازمان ثبت اسناد و هزینه دادرسی در دادگاهها تامین شود.
 
به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضائیه در ماه جاری تعدادی از مجرمان و مفسدان فی الارض را در کوتاهترین زمان محاکمه و حکم آنان را اجرا کرد.
کد مطلب 1231397

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار