رضایت مجلس از مجازات سریع مجرمان توسط قوه قضائیه

حجت الاسلام علی شاهرخی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدامات اخیر قوه قضائیه در مورد برخورد قاطع با مجرمان و مفسدان اجتماعی گفت: هر اقدامی که موجب فساد در جامعه، ناامنی اجتماعی یا با آبروی مردم مرتبط باشد باید به سرعت پیگیری و مجرمان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و محاکمه شوند.

وی افزود: اجرای صحیح قوانین تنها بر عهده قوه قضائیه نیست و قوای دیگر هم باید به آن عمل کنند و هر قوه و دستگاهی که به درستی قانون را اجرا کند قابل قدردانی است.

رئیس کمیسیون قضائی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه قوه قضائیه با توجه به اهمیت وظایف این دستگاه قابل افزایش است گفت: این مهم در دستور کار کمیسیون قضائی و مجلس قرار داشت که مقرر شد محلی برای تامین بودجه دستگاه قضا در نظر گرفته شود.

وی افزود: به عنوان مثال پیشنهاد شده بخشی از بودجه دستگاه قضا از محل درآمد سازمان ثبت اسناد و هزینه دادرسی در دادگاهها تامین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضائیه در ماه جاری تعدادی از مجرمان و مفسدان فی الارض را در کوتاهترین زمان محاکمه و حکم آنان را اجرا کرد.