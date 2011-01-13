کارتر از جدایی قریب الوقوع جنوب سودان ابراز خرسندی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جیمی کارتر" از ناظران بین المللی در برگزاری همه پرسی جنوب سودان اعلام کرد حداقل میزان مشارکت مردمی در این همه پرسی بدست آمده است.

وی با بیان اینکه تا کنون میزان مورد نظر که مشارکت حداقل 60 درصدی است، صورت گرفته این همه پرسی را از نظر قانونی صحیح دانست. روز گذشته نیز جنبش آزادیبخش سودان (SPLM) از حصول مشارکت مورد نیاز در همه پرسی این کشور خبر داده و میزان مشارکت مردمی را قابل قبول ارزیابی کرده بود.

در همین حال کمیسیون همه پرسی سودان دستیابی به 60 درصد مشارکت را تایید کرد. "سعود ابراهیم" سخنگوی این کمیسیون اعلام کرد تا کنون بیش از 60 درصد واجدین شرایط در همه پرسی شرکت کرده اند.

طبق مقررات حضور دست کم 60 درصد رای دهندگان برای قانونی شدن همه پرسی جدایی جنوب سودان از دولت مرکزی الزامی است. این همه پرسی یک هفته ای بر اساس توافق سال 2005 دولت و گروههای جدایی طلب جنوب سودان برگزار می شود.

کارشناسان امیدوارند نتیجه این همه پرسی به جنگهای داخلی 20 سال اخیر در این منطقه پایان دهد. گفتنی است همه پرسی مذکور از یکشنبه 9 دیماه شروع شده تا روز شنبه ادامه خواهد یافت.