اکیپ ثابت اتفاقات برق درشهرک صنعتی شیراز مستقر شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمد علی عزیزی در جلسه با مدیر ناحیه هفت برق شیراز ضمن بررسی مایل و مشکلات با تاکید بر اهمیت تامین برق پایدار واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک صنعتی گفت: باید در این زمینه با بر طرف کردن نواقص و رفع عیوب در شبکه افزایش اطمینان صنعتگران را فراهم کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت برق برای واحدهای صنعتی و بروز برخی حوادث در شبکه با استقرار اتفاقات برق می توان سبب اطمینان خاطر برای صنعتگران شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون حدودیک هزار و 200 مشترک دیماندی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز از انرژی برق استفاده می کنند، اظهار داشت: با توجه به تعامل و همکاری موجود با شرکت توزیع برق شیراز و برق منطقه ای فارس در فصل اوج مصرف، شاهد تامین برق پایدار در شهرک صنعتی بودیم که این موضوع رضایتمندی صنعتگران را به همراه داشته است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس ادامه داد: با توجه به توسعه شهرک در آینده و استقرار واحدهای جدید صنعتی و به منظور تقویت شبکه توزیع برق نیاز است مراحل اجرای پست دوم 66 کیلوولت برق که پیشرفتی 20 درصدی دارد هرچه سریعتر انجام شود.

به گفته عزیزی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز هم اکنون حدود 100 کیلومتر شبکه فشار متوسط داخلی برق اجرا شده و حدود 10 کیلومتر نیز در حال انجام است.

مدیر برق ناحیه هفت شیراز نیز در این جلسه با اشاره به لزوم تامین برق پایدار برای واحدهای صنعتی، این موضوع رایکی از اولویتهای مهم شرکت توزیع برق بیان کرد و گفت: تمامی تلاش خودرا در این زمینه بکار بسته ایم.

مولودیان افزود: برای جلوگیری از خاموشی و قطعی برق طرح اصلاح و بهسازی وبازسازی شبکه توزیع برق در شهرک صنعتی بزرگ شیراز اجرا می شود.

وی همچنین در خصوص پیگیری برای استقرار اتفاقات برق در شهرک صنعتی قول مساعد داد و اظهار داشت: هم اکنون نیز اتفاقات برق بصورت مستمر در شهرک صنعتی حضور دارد و حوادث و اتفاقات موجود در شبکه توزیع و واحدهای صنعتی در اولویت بررسی و رفع نقص می شود.