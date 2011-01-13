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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

صنایع دستی کرمانشاه به افغانستان می رود

صنایع دستی کرمانشاه به افغانستان می رود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه گفت: هنرمندان صنایع دستی استان کرمانشاه در تاریخ 26 دی ماه تا 15 بهمن ماه در نمایشگاه های شهرهای کابل و مزار شریف در کشور افغانستان شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جهت جوابگو بودن به سلایق مختلف و برای حفظ و ترویج رشته های اصیل صنایع دستی برنامه اعزام به نمایشگاه های داخلی و خارجی در دستور کار جدی است و تلاش می کنیم که برای تحقق این مهم زمینه های لازم را فراهم کنیم.

وی افزود: در این نمایشگاه صنعتگران صنایع دستی در رشته های سفال نقش برجسته و دیگر اقلام صنایع دستی شرکت می کنند.

سپهر تصریح کرد: عفت ملکی تولید کننده سفال نقش برجسته در استان است که سفال و دیگر اقلام صنایع دستی را نیز از طریق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به این نمایشگاه می برد و  در آنجا حضوری فعال خواهد یافت.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، تصریح کرد: امیدواریم که روند حضور فعال در عرصه صادرات صنایع دستی استان به کشورهای مختلف به خصوص کشورهای همسایه تداوم داشته باشد.

کد مطلب 1231405

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