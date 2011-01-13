باید در تغییر نگاه جهانیان به مسلمانان تلاش شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام منصور اسدی قبل از ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی تبیین مبانی نظری توسعه اسلامی با رویکرد سازمانی و تأکید بر سند چشم انداز که در سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه برگزار شد بیان داشت: ما مسلمانان معتقدیم که طرفدار مظلوم هستیم ولی نگاه جهانیان به ما اینگونه نیست و آن‌ها به ما به چشم فرد خونریزی که به غیر از زور حرف دیگری برای گفتن ندارد و همچنین افراد طرفدار ظالم نگاه می‌کنند.



وی اظهار داشت: اگر می‌توانستیم به غرب بفهمانیم که مسلمانان طرفدار مظلوم هستند هم اکنون خیلی‌ از افراد به اسلام رو آورده بودند.



تهدید‌ها را باید به فرصتها تبدیل کرد



عضو کنگره کمیته پژوهش انجمن مدیریت اسلامی قم با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه در حال حاضر برای کشور ما هم تهدید و هم فرصت وجود دارد بیان داشت: هم اکنون باید تلاش کنیم این تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کرد.



وی در خصوص فرصت‌های در پیش رو کشور اظهار داشت: غرب در مسیر رو به جلوی خود به بن بست خورده است و این امر اقتضا می‌کند ما به عنوان یک الگو در تمام زمینه‌ها حرفی برای گفتن داشته باشیم و این امر در حقیقت فرصت تبلیغ دین و اسلام است و به دلیل اینکه خودشان به بن بست خورده‌اند و جهانیان با آغوش باز حرف‌های ما را قبول خواهند کرد.



وی همچنین در خصوص تهدید‌های کشور بیان داشت: اگر نتوانیم این فرصتهای پیش رو را به خوبی استفاده کنیم و حرفی برای گفتن نداشته باشیم این فرصت‌ها به تهدید تبدیل خواهد شد.



امام خمینی(ره) به مسئولیت با دید امانت نگاه می‌کرد



عضو کنگره کمیته پژوهش انجمن مدیریت اسلامی قم با بیان اینکه نگاه مسئولان به مسئولیتشان باید نگاه امانت دارانه باشد بیان داشت: اگر یک درصد این امر در مسئولان اجرا شود دیگر حرص پست و مقام را نخواهند داشت.



وی با بیان اینکه نگاه ما به توسعه با رویکرد مدیریتی، به مثابه امانتداری است، بیان داشت: اگر جامعه خواهان پیشرفت و توسعه باشد باید سه اصل سازمان، جامعه و نیروی انسانی را رعایت کند.



اسدی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) در زمان رهبریشان ادبیات مدیریت را در جامعه تغییر دادند اضافه کرد: امام راحل به مدیریت، پست و مقام با نگاه امانت، تعاون و همکاری در جامعه نگاه می‌کرد.



استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: زمانی که امام راحل فرزندشان به شهادت رسیدند اصلا ناراحت نشدند بدلیل اینکه ایشان می‌فرمودند فرزندم امانت از جانب خداوند بود که هم اکنون آن را پس گرفتند.



مفهوم توسعه در غرب به معنای سکولاریسم است



وی با اشاره به سیر تحولات مفهوم توسعه و مبانی که بر توسعه در طول سه دوره مطرح شده است بیان داشت: مفهوم توسعه در دور نخست به معنای رشد و پیشرفت استفاده قرار می‌گرفت و در دور دوم نیز در آن توقف و تجدید نظر صورت گرفت و در دور سوم تغییر نگرش در معنی توسعه بوجود آمد و انسان کانون و محور اصلی توسعه قرار گرفت.



عضو کنگره کمیته پژوهش انجمن مدیریت اسلامی قم با اشاره به اینکه نخستین نظریه در خصوص توسعه توسط دانشمند اسلامی مطرح شده است ادامه داد: مفهوم توسعه در غرب به معنای سکولاریسم و برگرفته از سکولار یعنی جدایی دین از اقتصاد و سیاست می‌باشد و آن‌ها توسعه را به مثابه فرهنگ و آزادی در جهت منافع اقتصادی در نظر می‌گیرند.



مکتب سکولارسیم در خصوص تکامل بشر در اشتباه است



استاد حوزه و دانشگاه قم در خصوص مبانی سکولاریسم بیان داشت: سکولارسیم بر دوساحتی بودن آدمی اذعان دارد ولی در تکامل بشر در اشتباه است که این امر با اصل اسلام در تضاد است.



وی ادامه داد: سکولارسیم برای بشر قدرت عقلانی بالایی در نظر گرفته است و این مکتب بر این اعتقاد است برای اداره امورات جامعه نیازی به مذهب و دین نیست و همچنین این مکتب به آزادی بشر بیشتر توجه می‌کند و در مورد اخلاق توجه نسبی را در نظر گرفته است.



عضو کنگره کمیته پژوهش انجمن مدیریت اسلامی قم اظهار داشت: غرب ابزار شناخت را، عقل در نظر گرفته است در صورتی اسلام ابزار شناخت را موارد متعدد از جمله شهود، وحی، الهام و مرجعیت می‌داند.



وی در خصوص تعریف اصلی تبیین مبانی نظری توسعه اسلامی با رویکرد سازمانی از دیدگاه خویش بیان داشت: دست‌یابی به عنوان حق و تکلیف به مقام خلیفه الهی با گذراندن در حیات طیبه و تکریم انسان‌ها با بهره گیری از راه‌کارهای تعیین شده از سری دین و جدید‌ترین یافته‌های دانش بشری در جهت تامین نیازهای واقعی و استعدادهای فطری با تأکید بر خویشتن خود در عین رعایت مبانی نسلی و مبتنی بر غایت‌شناسی تعریف توسعه می‌باشد.



وی اظهار داشت: بر اساس تعریف توسعه در اسلام باید عدلت درون و برون نسلی رعایت شود که همه این موارد بر غایت‌شناسی دینی مطرح می‌شود.



عضو کنگره کمیته پژوهش انجمن مدیریت اسلامی قم در خصوص تعریف نهایی توسعه و همچنین مقایسه این تعریف در اسلام و غرب اضافه کرد: اشتراک دیدگاه توسعه در اسلام و غرب اینست که هر دو توجه به حرکت رو به جلو و پیشرفت را در نظر دارند و همچنین چند بعدی و پیچیده بودن توسعه بصورت مشترک در هر دو آن‌ها وجود دارد.



استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: عدم نگاه سکولارسیم، ضد مذهبی و ضد دینی به توسعه، عدم نگاه تقلیل گرانه به توسعه و توجه به انسان‌شناسی کامل از جمله امتیازات دیدگاه اسلام در موضوع توسعه نسبت به غرب است.