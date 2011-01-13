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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۷

وزیر مسکن شنبه به زنجان می آید

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان گفت: وزیر مسکن و شهرسازی روز 25 دی‌ ماه برای بازدید، کلنگ‌زنی و همچنین افتتاح چند پروژه به زنجان سفر می‌کند.

حافظ باباپور در گفتگو با حخبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه در سفر روز شنبه وزیر مسکن و شهرسازی به زنجان شاهد کلنگ‌زنی و بازدید از چند پروژه بزرگ خواهیم بود، افزود: کلنگ‌زنی پروژه هزار و 170 واحدی مسکن مهر زنجان، یکی از مهم‌‌ترین برنامه‌های وزیر در این سفر تلقی می‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه در این سفر یک روزه، وزیر مسکن در شهرستانها نیز حضور پیدا می کند، ادامه داد: بازدید از بیمارستان 220 تختخوابی ابهر، کلنگ‌زنی پروژه 144 واحدی مسکن مهر ابهر به همراه افتتاح پروژه 120 واحدی مسکن مهر این شهرستان، کلنگ‌زنی بازگشایی خیابان پشت فرمانداری خرمدره و افتتاح ساختمان کتابخانه این شهرستان از جمله مهمترین برنامه‌های وزیر مسکن در قالب سفر شهرستانی خواهد بود.
 
باباپور در رابطه با برنامه‌های وزیر مسکن و شهرسازی در شهرستان زنجان افزود: در این سفر شاهد بازدید از قطعه 2 گلشهر کاظمیه، کلنگ‌‌زنی اجرای شبکه فاضلاب همه مساکن مهر شهر زنجان، کلنگ‌زنی پروژه ساختمان اداری مسکن و شهرسازی استان، بازدید از مسکن مهر گروهی شهرک مهر ثمین و همچنین کلنگ‌زنی پروژه 310 واحدی مسکن مهر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهیم بود.
 

کد مطلب 1231407

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