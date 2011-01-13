2900 واحد مسکن مهر در کردستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر پنجشنبه با حضور وزیر مسکن و شهرسازی، استاندار کردستان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی و به صورت همزمان دو هزار و 971 واحد مسکن مهر در استان کردستان به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان در مراسم افتتاح مسکن تعاونی لشگر 28 پیاده کردستان که با حضور مسئولان استان برگزار شد، اظهار داشت: این تعداد مسکن مهر در شهرستان های مختلف استان کردستان و امروز به صورت همزمان به بهره برداری می رسد.

محمد رسولی خاطرنشان کرد: هزار و 296 واحد در سنندج، 420 واحد در سقز و بیش از 400 واحد در سایر شهرستان های استان و 435 واحد نیز در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت به صورت همزمان با توجه به سفر وزیر مسکن و شهرسازی به بهره برداری می رسند.

وی افزود: از ابتدایی اجرایی کردن طرح مسکن مهر در استان کردستان تاکنون 26 هزار مورد پروانه ساختمانی از سوی شهرداری ها برای این طرح صادر شده است.

رسولی عنوان کرد: در حال حاضر قرارداد واگذاری زمین در قالب طرح مسکن مهر برای 28 هزار نفر در استان کردستان امضا شده است و 22 هزار واحد ساختمانی مسکن مهر در این استان نیز به مرحله فنداسیون و پی سازی رسیده اند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان افزود: در حال حاضر و از مجموع 26 هزار پروانه ساختمانی صادر شده در قالب طرح مسکن مهر در استان کردستان، 11 هزار و 400 واحد به مرحله اتمام اسکلت رسیده و 10 هزار واحد نیز در مرحله اتمام سقف قرار دارند.

رسولی گفت: چهار هزار و 500 واحد از مسکن مهر در استان کردستان در مرحله اتمام نازک کاری است و یکی از برنامه های اصلی سازمان مسکن و شهرسازی استان در این بخش تلاش در جهت تسریع در ساخت و بهره برداری از مسکن مهر در کردستان است.

وزیر مسکن و شهرسازی در سفر یک روزه خود به استان کردستان از بخش های مختلف طرح مسکن مهر در شهرستان های کامیاران و سنندج بازدید و قرار است که بعد از ظهر امروز از وضعیت مسکن مهر در شهرستان مریوان نیز بازدید کند.