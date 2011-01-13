12 کشته ظرف 11 روز / واشنگتن رکورددار تعداد جنایت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اقدامات خشونت بار در پایتخت آمریکا در روزهای نخست سال 2011 سیری صعودی داشته به طوریکه تنها در روزهای اخیر 12 مورد قتل در این منطقه گزارش شده است.

پلیس واشنگتن با انتشار این خبر اعلام کرد به جز دو مورد جنایت در منطقه پرنس جرج در شرق این شهر، بقیه موارد ارتباطی با یکدیگر نداشته اند. بر این اساس شش مورد از قتلهای صورت گرفته مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر و دست کم دو مورد نیز به درگیریهای بین باندهای مافیایی مربوط می شود.

به گفته سخنگوی پلیس، تا کنون تنها سه نفر در ارتباط با این جنایات دستگیر شده اند. مقامات پلیس در عین حال از وقوع این تعداد جنایت در این مدت کم ابراز نگرانی می کنند. مورد دیگری که تعجب پلیس را به همراه داشته نبود ارتباط بین این تعداد از قتلها است.

شهر واشنگتن همه ساله شاهد بیشترین تعداد جنایت در آمریکا است. این شهر در سالهای 1990 میلادی حدود 500 مورد قتل در سال را به نام خود ثبت کرد که این میزان در سال گذشته به 131 فقره رسید.