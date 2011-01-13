تیم فوتبال سایپا همنام کرجی خود را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا که خود را برای حضور در دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر آماده می کند، پیش از ظهر امروز پنجشنبه در زمین اختصاصی خود به مصاف تیم دسته سومی "سایپا مهرکرج" رفت و موفق شد با نتیجه 5 بر صفر این تیم را شکست دهد.

در این دیدار سجاد شهباززاده، عباس محمدرضایی در نیمه اول و مهدی خیری، میلاد غریبی و رضا خالقی فر در نیمه دوم برای سایپا گلزنی کردند. تیم سایپا عصر دیروز چهارشنبه نیز در دیداری تدارکاتی موفق شده بود تیم ذوالفقارکاشان را با 7 گل بدرقه کند.

تیم فوتبال سایپا بعدازظهر فردا جمعه 24 دی‌ماه به منظور برپایی اردویی یک هفته‌‌ای عازم جزیره کیش خواهد شد.