صنعتگران نیازمند همراهی دولت هستند

به گزارش مهر در اصفهان، عبدالوهاب سهل آبادی ظهر پنجشنبه در جلسه تودیع و معارفه روسای خانه صنعت و معدن اصفهان افزود: اصفهان در همه زمینه‌ها و بخصوص در زمینه اقتصاد استانی پیشرو است و ظرفیتهای فراوانی دارد.

وی ادامه داد: استانی که هشت هزار واحد صنعتی فعال را در خود جای داده و بیش از 300 هزار نفر نیروی کار را از این طریق تحت پوشش قرار داده نباید تولید کنندگان و صنعت گران آن دچار مشکل باشند.

رئیس سابق خانه صنعت و معدن استان اصفهان با اشاره به معارفه غلامحسین حسینی به عنوان رئیس جدید خانه صنعت و معدن گفت: از این بابت خوشحال هستم که از امروز کسی وارد شده که خودش از جنس صنعت است و مشکلات را می‌شناسد و می‌تواند با همدلی و همراهی بار عظیمی که بر دوش دارد را به سر منزل مقصود برساند.

سهل آبادی درادامه ضمن خطاب به رئیس جدید سازمان صنایع و معادن استان اصفهان گفت : شما اشراف دارید که مشکلات و مصائب تولید کننده استانی که ترجیح داده دراستان خودش بماند چیست و او چه اهدافی داشته این در حالیست که هم اکنون بزرگترین کارها توسط بخش خصوصی انجام می گیرد.

رئیس سابق خانه صنعت و معدن استان اصفهان در بخش دیگری ازسخنان خود اظهارداشت: من نمی گویم صنایع و معادن ضعیف است و چرا که امروز اصفهان از طریق بخش خصوصی کارهای بزرگی را در صنایع و معادن انجام داده و در اصفهان تولید کننده‌های بزرگی داریم که فقط یک نفر از آنها 50 میلیون دلار صادرات فنی و مهندسی ظرف یکسال داشته اما با تمام این پتانسیلها و تواناییهای بزرگ تقاضاهای بزرگ هم وجود دارد که مطالبات بزرگی نیستند.