بستر قانونی برای صدور مجوز کانونهای تبلیغاتی در فارس وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، احمد رضا نداف افزود: از افرادی که در حوزه های مورد اشاره قصد فعالیت دارند دعوت می شود تا نسبت به تشکیل پرونده و اخذ مجوزهای لازم اقدام و بعد از طی مراحل قانونی، کار خود را شروع کنند.

وی اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در بخش کارشناسی کانونهای تبلیغاتی خود، تمامی راهکارهای مورد نیاز اعم از آموزش، برگزاری آزمونهای کتبی همراه با ارائه منابع، آزمونهای علمی، مصاحبه های تخصصی و از این قبیل را در راستای تکریم متقاضیان و همچنین توجه به دانش و تجربه لازم برای راه اندازی یک کانون تبلیغاتی را به صورت مستمر به کار برده تا از این طریق افراد واجد شرایط بتوانند در این عرصه مشغول به فعالیت شوند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تصریح کرد: اگر فرد یا افرادی بدون گذراندن این مراحل و اخذ مجوزهای لازم شروع به کار و فعالیت غیرقانونی کنند در اسرع وقت نسبت به تعطیلی واحدهای صنفی بدون مجوز آنها اقدام خواهد شد.

نداف گفت: تا این تاریخ با برنامه ریزی انجام شده جهت برخورد با این گونه موارد تنها در دی ماه 89 بیش از 20 دفتر غیرمجاز کانون تبلیغاتی با هماهنگی اماکن پلمپ شده اند.