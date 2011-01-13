بیماران پرخطر از تماس با مبتلایان به آنفلوآنزا خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، بهنام هنرور افزود: بیماران جزو گروههای پر خطر مانند قلبی و عروقی، ریوی، تالاسمی، کلیوی، دیابت و افرادی که نقص سیستم ایمنی دارند باید از تماس با مبتلایان به آنفلوآنزا خودداری کنند.

وی اظهار داشت: این گروه از بیماران به دلیل آسیب پذیر بودن نسبت به سایر افراد باید از تماسهای نزدیک با مبتلایان به آنفلوآنزا پرهیز کنند.

مسئول مراقبت آنفلوآنزا دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: افراد باردار نیز جزو گروههای پر خطر محسوب می شوند که باید نکات ایمنی را در برخورد با مبتلایان به آنفلوآنزا رعایت کنند البته در صورتیکه بیمار ناگزیر به تماس نزدیک با سایر افراد باشد باید به وسیله ماسک پارچه ای، دستمال کاغذی یا یک پارچه جلو دهان و بینی خود را به طور کامل بپوشاند.

وی با بیان اینکه افرادی که حتی نشانه هایی از آنفلوآنزا را دارند نباید از شیرخواران یا بیماران گروههای پر خطر مراقبت کنند، گفت: در صورتیکه شیر خواران به آنفلوآنزا مبتلا شوند مادر یا پرستار در هنگام مراقبت از آنها باید موارد ایمنی را رعایت کنند به طور مثال چانه کودک را بروی شانه خود قرار دهند تا وی مقابل صورت آنها سرفه نکند.

هنرور افزود: آنفلوآنزا می تواند به دو شکل خفیف و شدید در افراد ظاهر شود و بنابراین شیوه درمان برای هر یک از شکلهای آن متفاوت است.

وی بیان کرد: مهمترین اصل در بیمارانی که مشکوک به شکل خفیف آنفلوآنزا باشند این است که نیازی به تجویز داروهای ضد ویروس ندارند و مراقبت از این افراد باید در منزل انجام شود که از جمله این مراقبتها می توان به استفاده از استامینوفن و مایعات فراوان اشاره کرد.

مسئول مراقبت آنفلوآنزا دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: وضعیت مبتلایان به آنفلوآنزای خفیف باید به طور مرتب توسط افراد خانواده بررسی شود تا در صورت پدیدار شدن نشانه های شدید، بیمار مورد معاینه پزشک قرار گیرد.

هنرور تنگی تنفس، کبود شدن لبها و نوک انگشتان ، خلط خونی و صورتی، احساس سوزش، فشار و سنگینی در قفسه سینه را از جمله نشانه های شدید آنفلوآنزا ذکر کرد که در صورت بروز، فرد مبتلا باید به مراکز درمانی منتقل شود.