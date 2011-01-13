استان کردستان با خطر خشکسالی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خیرالله مرادی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: میزان بارندگی در کردستان در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 50 درصد کاهش داشته است و به همین دلیل استان کردستان با خشکسالی جدی مواجه است .

وی افزود: از آغاز سال جاری تاکنون تنها 223 میلی متر بارندگی در استان کردستان داشته ایم که این میزان نسبت به سال قبل 50 درصد کاهش داشته است .

مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به اینکه این میزان کاهش بسیار نگران کننده است، اضافه کرد: این میزان کاهش ناشی از تأثیرات اقلیمی در کشور است که این تأثیر در بین استان های غربی کشور به ویژه استان کردستان بیشتر بوده است .

مرادی خاطر نشان کرد: با توجه به کاهش بارندگی و بروز خشکسالی در استان باید مسئولان ذیربط راهکارهای مناسب را برای مواجه با این تغییرات اقلیمی در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به افزایش روزافزون آلوگی هوا در کشور اعلام کرد: در بخش آلودگی هوا آمار‌های جدید نشان می‌دهند ایران جزو 11 کشور نخست منتشرکننده گاز ‌دی ‌اکسیدکربن است و روند تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران از سال 1990 تاکنون رشد چشمگیری داشته است .

مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تأثیرات مثبت آن در سطح جامعه اشاره کرد و بیان داشت: براین اساس شعار امسال هفته هوای پاک "هدفمندی یارانه ها، بهینه سازی مصرف انرژی و هوای پاک" است .

مرادی گفت: قانون هدفمند کردن یارنه ها تإثیر بسیار مثبتی در حفظ محیط زیست خواهد داشت و با توجه به کاهش مصرف انرژی و سوخت می توان در حفظ محیط زیست تلاش بیشتری را انجام داد.