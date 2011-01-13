اقدام جالب شبکه الکاس/ حضور لیدرهای تیم های ملی در برنامه زنده تلویزیونی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، شبکه تلویزیونی الکاس که امتیاز پخش پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا را در اختیار دارد، ظهر امروز پنجشنبه برنامه ویژه ای را به طور زنده روی آنتن فرستاد که به لیدرهای تیم های ملی شرکت کننده در این مسابقات اختصاص داشت.

در این برنامه لیدرهایی حضور داشتند که هر چند به عنوان حامیان تیم های ملی کشورهای مختلف فعالیت می کنند اما مقیم قطر هستند. این لیدرها هر یک با همان لباس ها و شمایلی در تلویزیون حاضر شدند که در ورزشگاه حضور دارند و به تشویق تیم ملی فوتبال کشورشان می پردازند.

لیدری که به عنوان مشوق تیم ملی ایران در این برنامه زنده تلویزیونی حضور پیدا کرده بود در اقدامی جام پیراهن تنش را از پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده بود و کلاه روی سرش نیز پرچم ایران بود.

پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از روز 17 دیماه به میزبانی پنج ورزشگاه در قطر آغاز شده و روز نهم بهمن ماه با برگزاری دیدار فینال به کار خود پایان خواهد داد.