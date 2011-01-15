حمید سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: این روزها فضای فرهنگی حاکم بر تیم ملی فوتبال مایه مباهات و افتخار هر ایرانی است و از فرهنگ بالای انسان دوستی مجموعه کادر فنی و بازیکنان تیم ملی کشورمان حکایت دارد که بسیار با ارزش و ستودنی است.

سجادی تصریح کرد: در کنار پیروزی غرورآفرین تیم ملی در دیدار حساس و حیثیتی مقابل عراق، پوشیدن پیراهن مشکی از سوی سرمربی تیم ملی و تقدیم این پیروزی بزرگ به خانواده داغدیدگان حادثه سقوط هواپیما و مهمتر از همه تصمیم جمعی ملی پوشان برای خوشحالی نکردن پس از به ثمر رساندن گل جملگی اتفاقات و صحنه‌های زیبایی بود که بیانگر فرهنگ بالای انسانی و حس نوعدوستی آنهاست.

وی با تاکید بر اینکه شادی نکردن غلامرضا رضایی پس از لحظه به ثمر رسیدن گل تساوی ایران مقابل عراق آنهم در آن شرایط حساس و تحت فشار بالای روحی و روانی این مسابقه سنگین، به اراده‌ای قوی و محکم نیاز داشت، گفت: بازیکن تیم ملی با این حرکت ارزشمند خود مقابل کشوری که سال‌ها جنگ را به ایران تحمیل کرده بود نشان داد از روحیه جوانمردی برخوردار است.

معاون سازمان تربیت بدنی تاکید کرد: برخلاف برخی سریال‌های تلویزیونی که تلاش کردند از فوتبال چهره‌ای زشت و سیاه عرضه کند مشاهده اینگونه رفتارهای فرهنگی، اخلاقی و انسانی بیانگر فرهنگ و روحیه بالای بازیکنان فوتبال است که امیدوارم چنین صحنه‌هایی را در فوتبال کشورمان به ویژه در میادین بین المللی بیشتر شاهد باشیم.

سجادی در پایان تصریح کرد: امیدوارم بازیکنان تیم ملی در دو دیدار آینده مرحله مقدماتی با همین روحیه جوانمردی، هوشمندی و درایت در خدمت کادر فنی باشند تا شایستگی‌های فوتبال ایران را با کسب نتایجی افتخارآمیز به نمایش بگذارند.

تیم ملی فوتبال کشورمان که در نخستین دیدار خود در جام ملت های آسیا برابر عراق به پیروزی 2 بر یک دست پیدا کرد ساعت 16:45 دقیقه روز شنبه به وقت تهران در ورزشگاه قطر اسپورت به مصاف تیم ملی کره شمالی خواهد رفت.