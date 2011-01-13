440 هزار واحد مسکن تا پایان سال در کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی نیکزاد ظهر پنجشنبه و در گفتگو با خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته توسط وزارت مسکن و شهرسازی و روند پیشرفت فیزیکی پروژه های مختلف تا پایان سال جاری بیش از 440 هزار واحد مسکن در سراسر کشور به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر یک میلیون و 800 هزار واحد مسکن در حوزه های مختلف در سراسر کشور در دست ساخت قرار دارد و خوشبختانه با توجه به اقدامات و برنامه های حمایتی دولت هم اکنون تمامی این واحدها پی سازی شده و عملیات ساخت و ساز آنها ادامه دارد.

وزیر مسکن و شهرسازی کشور خاطرنشان کرد: از مجموع یک میلیون و 800 هزار واحد مسکنی که هم اکنون در کشور ساخته می شود، 600 هزار واحد آن در بخش مقاوم سازی مسکن روستایی، 100 هزار واحد مربوط به بافت فرسوده و یک میلیون و 100 هزار واحد نیز مربوط به مسکن مهر است.

نیکزاد در ادامه با اشاره به روند ساخت و بهره برداری از مسکن مهر در کشور افزود: خوشبختانه با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بود که 140 هزار واحد مسکن مهر در فصل پائیز در کشور به بهره برداری برسد که این رقم تا پایان آذرماه محقق شد و هم اکنون طرح افتتاح واحدهای مسکن مهر در فصل زمستان در کشور آغاز شده است.

وی گفت: در حال حاضر و با توجه به ارائه تسهیلات از سوی بانک مسکن و واگذاری زمین رایگان به مردم از سوی سازمان مسکن و شهرسازی طرح مسکن مهر با استقبال گسترده مردم مواجه شده و برنامه ریزی های لازم برای ادامه این طرح در سال آینده و همچنین تعیین سهمیه نیز صورت گرفته است.

وزیر مسکن و شهرسازی کشور بیان داشت: فراخوان لازم برای انتخاب پیمانکار و انبوه ساز مسکن مهر به میزان 340 هزار واحد برای سال 90 و همچنین عقد قرار با افراد متقاضی انجام شده است و انتظار می رود که سازمان مسکن و شهرسازی در استان کردستان نیز اقدامات و برنامه های مناسبی را در این حوزه اجرایی کند.

نیکزاد با اشاره به وضعیت مسکن مهر در استان کردستان و میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه یادآور شد: خوشبختانه با توجه به پیگیری های مسئولان استان، وضعیت پیشرفت پروژه های مسکن مهر در کردستان مناسب و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

وزیر مسکن و شهرسازی در سفر یک روزه خود به استان کردستان از بخش های مختلف طرح مسکن مهر در شهرستان های کامیاران و سنندج بازدید و با حضور وی و به صورت همزمان در سطح استان دو هزار و 971 واحد مسکن مهر به بهره برداری رسید و قرار است نیکزاد در ادامه برنامه های خود در استان از وضعیت مسکن مهر در شهرستان مریوان بازدید و در جلسه شورای مسکن کردستان نیز شرکت کند.