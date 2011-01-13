مرکز تحقیقات و بهداشت کار شمال در گلستان دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این مرکز به نمایندگی از استانهای گلستان، گیلان، مازندران، سمنان،خراسان شمالی در ایام اله دهه فجر در استان گلستان راه اندازی خواهد شد .

وی اظهار داشت: به برکت سفر دوم ریاست محترم جمهور و هیئت همراه به استان گلستان ، پروژه تأسیس و راه اندازی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار منطقه ای شمال کشور با گرایش و رویکرد ایمنی در صنایع کشاورزی با اهدافی چون ارتقاء فرهنگ ایمنی وبهداشت کار به منظور حفظ و صیانت از نیروهای انسانی شاغل در بخش های مختلف کشاورزی و صنعتی استان های شمالی کشور مصوب شد.

نوروزی بیان داشت: این مرکز در جلسه هیئت محترم وزیران مطرح و براساس مصوبۀ شمارۀ 33652/39849 مورخه 6 خردادماه 87 با وظیفه مندی تخصیص ساختمان توسط استان و تجهیز امکانات آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب رسیده بود.

وی عنوان کرد: همچنین با عنایت ویژه استاندار محترم و مساعدت ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و همچنین بذل توجه و رهنمودهای رئیس و کارشناسان مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی در محل ساختمان شماره یک جهاد کشاورزی استان در ایام اله دهه فجر راه اندازی خواهد شد.



مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان افزود : این مرکز با بهره گیری از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی مدرن و پیشرفته و نیز استفاده از کارشناسان مجرب و کارآزموده ، با همکاری بین بخشی مؤسسات ، سازمان ها، مراکز پژوهشی و علمی ، خدمات متنوعی را به صنایع استان های شمالی در مباحث مرتبط با مسائل ایمنی و بهداشت کار ارائه می کند.