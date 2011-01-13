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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

مرکز تحقیقات و بهداشت کار شمال در گلستان دایر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل کار و امور اجتماعی گلستان گفت: مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار منطقه ای شمال کشور به نمایندگی از پنج استان شمالی در این استان دایر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر  در گرگان، رحمت الله نوروزی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این مرکز به نمایندگی از استانهای گلستان، گیلان، مازندران، سمنان،خراسان شمالی در ایام اله دهه فجر در استان گلستان راه اندازی خواهد شد .

وی اظهار داشت:  به برکت سفر دوم ریاست محترم جمهور و هیئت همراه به استان گلستان ، پروژه تأسیس و راه اندازی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار منطقه ای شمال کشور با گرایش و رویکرد ایمنی در صنایع کشاورزی با اهدافی چون ارتقاء فرهنگ ایمنی وبهداشت کار به منظور حفظ و صیانت از نیروهای انسانی شاغل در بخش های مختلف کشاورزی و صنعتی استان های شمالی کشور مصوب شد.

نوروزی بیان داشت:  این مرکز در جلسه هیئت محترم وزیران مطرح و براساس مصوبۀ شمارۀ 33652/39849 مورخه 6 خردادماه 87 با وظیفه مندی تخصیص ساختمان توسط استان و تجهیز امکانات آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب رسیده بود.
 
وی عنوان کرد: همچنین با عنایت ویژه استاندار محترم و مساعدت ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و همچنین بذل توجه و رهنمودهای رئیس و کارشناسان مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و امور اجتماعی در محل ساختمان شماره یک جهاد کشاورزی استان در ایام اله دهه فجر راه اندازی خواهد شد.
 
مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان افزود : این مرکز با بهره گیری از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی مدرن و پیشرفته و نیز استفاده از کارشناسان مجرب و کارآزموده ، با همکاری بین بخشی مؤسسات ، سازمان ها، مراکز پژوهشی و علمی ، خدمات متنوعی را به صنایع استان های شمالی در مباحث مرتبط با مسائل ایمنی و بهداشت کار ارائه می کند.
کد مطلب 1231432

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