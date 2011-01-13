600 تن روغن زیتون در رودبار استحصال شد

تیمور رنگیدن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باغداران رودباری امسال حدود 10 هزار تن زیتون برداشت کردند که سه هزار تن آن دانه های روغنی بود.

وی خاطر نشان کرد: از این مقدار دانه های روغنی 600 تن روغن زیتون به ارزش 90 میلیارد ریال استحصال شد.

مدیرجهاد کشاورزی رودبارهمچنین با اشاره به اینکه سالانه هفت میلیون قلمه زیتون از باغ مادری علی آباد رودبار به سایر استانها فرستاده می شود، گفت: باغ مادری زیتون علی آباد رودبار با وسعت 150 هکتار و برخورداری از 52 گونه نهال از چندین کشور دنیا، وجود ایستگاه هواشناسی و همچنین آبیاری تحت فشار و به خصوص شرایط آب و هوایی ویژه می تواند به عنوان سومین کلکسیون زیتون دنیا تبدیل شود.

وی ادامه داد: زیتون یکی از محصولات مهم واستراتژیک کشوربوده ودربخش صادرات باتوجه به مقررات تجارت جهانی ازاقلام صادراتی کشاورزی ایران است و دولت نیز در سالهای اخیر برای گسترش زیتونکاری در کشور با توجه به پتانسیلهای اقلیمی اقدامات وسیعی را آغاز کرده است.