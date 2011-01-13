جمهوری اسلامی ایران متعلق به جریان خاصی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام ابوالفضل عامری عصر پنجشنبه در جلسه کمیته تقریب ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی درگرگان اظهار داشت: پیروزی جمهوری اسلامی در سال 57 با حضور تمامی اقوام، مذاهب و اقشار شکل گرفت و برای نخستین بار در دنیا یک انقلاب ملی و فرا مذهبی را تشکیل داد.

وی گفت: انقلاب های متعددی در سطح جهان به وقوع پیوسته ولی هیچ یک به مانند انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سطح بین الملل تاثیر شگرف به جای نگذاشت.

رئیس کمیته تقریب ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان گلستان، ماهیت دینی و مردمی انقلاب ایران را وجه تمایز اصلی این انقلاب با سائر انقلاب ها عنوان کرد. .

وی، به تلاش گسترده دشمنان نظام درتضعیف جایگاه ایران اسلامی درعرصه بین الملل هم اشاره کرد و گفت: هرگاه توطئه ای از سوی دشمن طراحی گردید، با حرکت خودجوش مردمی به عقب رانده شد.



رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان با اشاره به اجرای طرح ملی هدفمندسازی یارانه ها در سطح کشور آن را یک طرح اساسی و بنیادی نامید و افزود: این طرح در اکثر کشورهای جهان در حال اجراست و تحقق آن درکشور محصور یک جریان و حزب سیاسی نبوده و یک طرح ملی محسوب می شود.



رئیس کمیته تقریب ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان گلستان بر تشکیل کمیته های شهرستانی با حضور ائمه جمعه و فرمانداران تاکید کرد و گفت: این کمیته ها باید هرچه سریعتر با عضویت اقشار مختلف و مدیران و ائمه جماعات شیعه و سنی تشکیل شوند.



حجت الاسلام ابوالفضل عامری، با اشاره به برپائی برنامه متمرکز و غیرمتمرکز در ایام الله دهه فجر اظهار داشت: باید از برگزاری مراسمات تشریفاتی و دولتی پرهیز شود و بر غنای کیفی و مردمی جلسات افزوده شود.

وی، از آمادگی روابط عمومی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در راستای همکاری برای پوشش خبری و تصویری برنامه ها و مراسمات ایام الله دهه فجر نیز خبر داد و تصریح کرد: رسانه ملی نسبت به انعکاس این مهم باید اهتمام ویژه بورزد.