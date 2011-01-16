تصاویر یک وزغ غول پیکر!

به گزارش خبرگزاری مهر، باغ وحش هانفور در آلمان طبق روال سالهای گذشته امسال نیز اقدام به تهیه لیست اطلاعات مربوط به حیوانات ساکن این باغ وحش کرد.

برای تهیه این لیست، کارشناسان این باغ وحش حیوانات را دسته بندی و شاخصهایی چون وزن، قد، سن و جنس آنها را اندازه گیری می کنند.

در تصاویر زیر عملیات وزن کشی "آگاتی"، یکی از وزغهای ساکن این باغ وحش دیده می شود. بر روی ترازویی که وزن این وزغ غول پیکر را اندازه گیری کرده است عدد یک کیلو و 850 گرم دیده می شود.

براساس گزارش لارپوبلیکا، به گفته کارشناسان، وزن این وزغها می تواند به 3 کیلو و 175 گرم برسد و بالای 15 سال عمر کنند.