محمدرضا مفیدی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: میکس نهایی فیلم توسط سیدعلیرضا علویان انجام میشود. تلاش میکنیم صدای فیلم دالبی سوراند شود تا بتوانیم برای حضور در جشنواره فجر نسخه خوبی ارائه کنیم. فرم شرکت در جشنواره را پرکردهایم و امیدواریم به جشنواره برسیم.
امین حیایی، بهاره رهنما، شیلا خداداد، امیرحسین رستمی، سحر زکریا و شراره رخام در "زنان ونوسی، مردان مریخی" بازی کردهاند. داستان این فیلم درباره مهندس جوانی به نام سعید است که مقدار زیادی پول قرض میگیرد تا همسرش را برای اسکی به فرانسه بفرستد. زمان اسکی همسر مرد یخ میزند و...
عوامل این فیلم عبارتند از دستیار اول و برنامهریز: محمدجواد رجبزاده، گروه نویسندگان: حسین مثقالی و شعله نیکروش، عکاس: احمدرضا شجاعی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا زریندست، صدابرداران: محمود خرسند، وحید دوزنده، طراح گریم: عبدالله اسکندری، طراح صحنه و لباس: ویشکا آسایش، تهیهکننده: سید محمدرضا مفیدی، محصول آمایش هنر.
کاظم راستگفتار فیلمهای سینمایی "عروس خوشقدم"، "نقاب" و "پسر تهرانی" را کارگردانی کرده است.
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