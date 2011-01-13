سرپرست جدید سازمان بهزیستی کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ‌در این مراسم معاونت پشتیبانی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه مردم دیار کرمانشاه در طول دوران دفاع مقدس بیش از نه هزار شهید، اسیر و مجروح به اسلام تقدیم کرده اند،‌ ‌اظهار داشت:‌ مردم استان کرمانشاه به علت برخوردار بودن از اعتقادات پاک دینی همیشه مدافع ایران اسلامی بوده است.

سیدهادی طباطبایی با اشاره به خدمات گسترده دولت طی سال های اخیر، ‌خاطر نشان کرد:‌ در دولت نهم و دهم اقدامات خاصی در زمینه های برق ، آبرسانی، گازکشی و ... در اکثریت روستاهای کشورانجام شده در حالی که تا قبل از پیروزی انقلاب چنین خدماتی به روستاها ارائه نشده بود.

وی با بیان اینکه در نظام جمهوری باید سطح زندگی مدیران از سطح پایین تری برخوردار باشد، گفت: این نظام ما حصل خون شهدا است و بقا و نگهداری آن تلاش و همت خاصی را می طلبد.

درادامه این مراسم جلال منکرسی معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه نیز با اشاره به جایگاه مهم و متفاوت سازمان بهزیستی نسبت به دیگر دستگاه ها اجرایی، گفت: یاری رساندن به افراد مستضعف جامه یاری رساندن به خداوند است.

همچنین فرهاد رحیمی مدیر کل پیشین سازمان بهزیستی با اشاره به خدمت 57 ماهه خود در این سازمان، گفت: خدمات من درطول مدیریت سازمان بهزیستی به اندازه توانایی من بوده است و کارشناسان این سازمان با علم خود ضعف مدیریتی من را در طول خدمتم پوشاندند.

عبدالرضا میرزاییان سرپرست جدید سازمان بهزیستی استان کرمانشاه که تا پیش از این معاونت پشتیبانی این سازمان را به عهده داشت نیزگفت: خدمت در سازمان بهزیستی کار بسیار ارزشمندی است که بواسطه گستردگی و تنوع کار از تمام پرسنل این سازمان تقاضای همکاری دارم.

در پایان این مراسم عبدالرضا میرزاییان به عنوان سرپرست جدید سازمان بهزیستی استان کرمانشاه معرفی واز خدمات فرهاد رحیمی رئیس سابق تقدیر شد.