سهمیه گاز درمیان پاسخگوی نیاز این شهرستان نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رجبعلی براتی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست کمیته حمل و نقل و سوخت این شهرستان، سهمیه گاز درمیان در دیماه را 240 تن اعلام کرد و گفت: در حال حاضر 4 شرکت حمل و نقل وظیفه جابجایی مسافر و کالا را دراین شهرستان مرزی بر عهده دارند.

فرماندار درمیان از افتتاح دفتر نمایندگی مسافربرهای شخصی در مرکز شهرستان خبر داد و افزود: این مجوز در صورتی قابل تمدید خواهد بود که مسئولین دفتر ظرف مدت 6 ماه نسبت به ارتقاء سطح ارائه خدمات در راستای جلب رضایت و رفاه مسافران اقدامات مثبتی داشته باشند.

براتی پایین بودن سرعت سایت و اینترنت را از مهمترین مشکلات شهروندان درمیانی برای ثبت نام در سامانه کالابرگ سوخت برشمرد و اظهار داشت: تاکنون بیش از 10 هزار خانوار ساکن شهرستان در این سامانه ثبت نام نموده اند.

وی گفت :سهمیه سوخت بخش کشاورزی شهرستان 327 هزار لیتر تعیین شده است که این میزان با توجه به گستردگی بخش کشاورزی و تعدد مرغداری های شهرستان تنها جوابگوی بخش کمی از نیاز شهرستان است.

وی بر اطلاع رسانی صریح و پرهیز از هرگونه سیاه نمایی در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها تأکید کرد و خواستار تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در بحث خودروهای مسافربری سنگین شد.

سرپرست اداره کل پایانه ها و حمل و نقل خراسان جنوبی نیز در این نشست از پرداخت 30 میلیون تومان به متقاضیان تعویض مینی بوس ها با عمر بالای 30 سال خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از چهارهزار و 400 دستگاه اعم از سواری، اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کامیونت در بخش حمل و نقل خراسان جنوبی فعالیت می کنند.

موسی حسینی اضافه کرد: در این بین عمر 899 دستگاه در ناوگان مسافربری استان به طور متوسط 12.2 سال است که یک سال بیشتر از میانگین کشوری است.

وی در ادامه خواستار نظارت بیشتر دستگاههای متولی بر عملکرد مسافربرهای خطوط فرعی شهرستان و اجرای دستور العملهای قانونی در خصوص رانندگان خودروهای این خطوط در راستای افزایش ایمنی و امنیت مسافرین شد.