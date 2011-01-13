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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۲۲

بازار قزوین برای دومین بار در هفته اخیر آتش گرفت

بازار قزوین برای دومین بار در هفته اخیر آتش گرفت

قزوین - خبرگزاری مهر: برای دومین بار در هفته اخیر بازار قزوین دچار آتش سوزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین این آتش سوزی پیش از ظهر امروز در یک باب مفازه لباس فروشی رخ داد که با حضور بموقع ماموران آتش نشانی قزوین مهار شد.

بنابر این گزارش با حضور ماموران آتش نشانی ایستگاههای شماره یبک، سه و شش مولوی، باغ دبیر و نواب ضمن مهار این حرق از سرایت آتش به سایر مناطق بازار جلوگیری شد.
 
سید علی شفیعی مدیرعامل سازمان آتش نشانی قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین گفت: علت این آتش سوزی در حال حاضر توسط کارشناسان در دست بررسی است اما به احتمال زیاد در اثر اتصال سیم برق این آتش سوزی رخ داده است.
 
وی گفت در روز جمعه هفته گذشته نیز سرای رضوی در بازار دچار حریق شد که این حادثه در یک مغازه صنایع چوب رخ داد.
 
وی افزود: متاسفانه در مواقع بروز حریق در بازار اطلاع رسانی بموقع صورت نمی گیرد که حضور ماموران را برای اطفای حریق با مشکل مواجه می کند لذا انتظار داریم شهروندان در صورت حادثه در بازار مراتب را در اسرع  وقت به ماموران آتش نشانی اطلاع دهند.
 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی قزوین گفت: از شهروندان و اصناف مستقر در بازار انتظار داریم ضمن رعایت تمامی موارد ایمنی در خصوص بازسازی سیم کشی برق مغازه ها ونیز توجه به سیستم های گرمایشی در فصل زمستان با احتیاط کامل عمل کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
 
وی افزود: با مشخص شدن علت حادثه مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.
کد مطلب 1231448

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