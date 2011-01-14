برگزاری نخستین جشنواره سراسری تیتر فجر در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد دادی شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامى ایران به عنوان نقطه شروع خیزش بیدارى اسلامى بوده و رویکردی عظیم را براى جهان اسلام نوید داد.

وی با بیان اینکه پیروزى این حرکت اسلامی مبنایی برای تکاپوی ملت های آزادیخواه جهان شده است، گفت: برای صدور این نهضت عظیم و راه آوردهای تاثیرگذار آن در سطح جهان باید در ابعاد مختلف فعالیت هایی صورت پذیرد که عمده ترین این فعالیتها با توجه به صبغه فرهنگی انقلاب اسلامی ایران باید بر محور فرهنگ استوار باشد.

وی تاکید کرد: انقلاب اسلامى ایران تاثیرهاى گسترده اى را در جامعه داشته و باید این فرهنگ اسلامی و انقلابی به نسلهای آتی نیز انتقال یابد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل تاکید بر ارزش ها و آرمان هاى والای انقلاب و الگوسازی از شیوه ها و روش هاى آن را از اهم برنامه های نهادهای فرهنگی دانست و افزود: پرهیز از موازی گری، ایجاد نوآوری و اجرای برنامه های مردم محور، بدیع و ‌بیدارگرانه باید اولویت کاری نهادهای فرهنگی در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی باشد.

وی برگزاری نخستین جشنواره سراسری تیتر فجر و تیتر برتر سال، نمایش خیابانی، برگزاری نمایشگاههای کتاب و عکس را ازجمله برنامه های فرهنگی و هنری اداره کل در ایام الله دهه فجر اعلام کرد.

این جشنواره برای دومین بار به صورت استانی و برای نخستین بار در سطح شمالغرب کشور برگزار می شود.

در این نشست اعضای کمیته فرهنگی و هنری دهه فجر برنامه های خود را اعلام کردند.

جزئیات کامل نخستین جشنواره سراسری تیتر فجر هفته آینده اعلام می شود.