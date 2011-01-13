چهارمین دوره جشنواره روابط عموهای استان کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید محمد جعفر امامیان در سیزدهمین گردهمایی شورای هماهنگی روابط عمومی های استان که در محل سالن جلسات شرکت بهره وری نفت و گاز غرب برگزار شد، گفت: با توجه به تلاش ها و خدمات ارزنده دولت در اقصی نقاط استان شایسته است که روابط عمومیها این خدمات و تلاشها را به نحو مطلوبی به اطلاع مردم شریف و بزرگوار استان برسانند.

وی یکی از وظایف روابط عمومی ها را تبلیغات و انتقال دستاوردها و کارهای صورت گرفته به مردم عنوان کرد و افزود: خوشبختانه کارهای و طرح های بزرگی در استان درحال انجام است که به عنوان مثال اجرای سه سد در بودجه امسال استان لحاظ شده و تمامی کارها حکایت از عزم دولت و مسئولین استان برای حرکت به سمت توسعه و پیشرفت دارد.

روابط عمومی ها با اطلاع رسانی مناسب دستاوردهای دولت را به اطلاع مردم برسانند

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه با اشاره به سفرهای استانی هئیت دولت خاطر نشان کرد: تا قبل از روی کارآمدن دولت نهم و دهم ، ماه ها طول می کشید تا یک مصوبه استانی در هئیت دولت مطرح و به تصویب برسد اما خوشبختانه با روی کارآمدن دولت نهم و دهم که یک دولت مردمی و از جنس مردم می باشد با سفر های استانی، مشکلات و مسائل استان ها به دقت و کارشناسی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل ها، مصوبات خوب و قابل توجهی برای آن به تصویب می رسد.

وی با بیان اینکه همگی باید قدران تلاش ها و زحمات این دولت عدالت محور باشیم ، اظهار داشت: در روزهای آتی میزبان ریاست جمهوری و هئیت دولت در استان کرمانشاه خواهیم بود، لذا تمامی روابط عمومی ها باید با هماهنگی کامل، آمادة اطلاع رسانی از این سفر و رخداد مهم باشند.

امامیان خاطر نشان کرد: تمامی اخبار و اطلاعات مربوط به دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان تنها از طریق ستاد اطلاع رسانی استان که اخیراً در استان تشکیل شده ، صورت خواهد گرفت، لذا هر وزیر و مسئولی که به هر شهرستانی عزیمت می کند تمام اخبار آن باید سریعاً و بدون هیچ کوتاهی به ستاد اطلاع رسانی استان منعکس شود.

وی همچنین در ادامه از برگزاری چهارمین دوره جشنواره روابط عموهای استان در اردیبهشت سال آینده خبر داد و گفت: از مسئولین روابط عمومی دستگاه های اجرایی انتظار می رود که به منظور ارزیابی عملکردها، گزارشات و کارهای خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال نمایند تا نسبت به انتخاب روابط عمومی برتر توسط هئیت داوران که از تهران دعوت خواهند شد، اقدام و در چهارمین جشنواره روابط عمومی ها معرفی گردند.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان در ادامه برنامه های این شورا تا پایان سال را برگزاری دوره های آموزشی به منظور تقویت پایه های روابط عمومی ها و بازدید از مراکز صنعتی و عمرانی استان به منظور آشنایی بیشتر مسئولین روابط عمومی ها با دستاوردها و خدمات ارائه شده در زمینه های مختلف عنوان کرد.