اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، تیم والیبال شهرداری تبریز با برد شهدای نور به رده دوم جدول صعود کرد.

تیم والیبال شهرداری تبریز روز چهارشنبه در سالن شهید اقدمی میزبان خود تیم والیبال شهدای نور را برد تا به رده دوم لیگ دسته یک صعود کند.

این دیدار که از مرحله برگشت هفته دوم رقابتهای دسته اول والیبال باشگاههای کشور برگزار شد تیم والیبال شهرداری تبریز سه بر صفر و با نتایج 25 بر 15 ، 26 بر 24 و 25 بر 21 تیم رده ششمی شهدای نور را شکست داد تا انتقام شکست سه بر یک را در دور رفت بگیرد.

قضاوت این دیدار را بهرام سلیمانی و رسول بابایی از ارومیه بر عهده داشتند و قاسم تاجری مربی تیم شهرداری تبریز با بازی دادن به حسین والایی بازیکن جوان و اینده دار شهرستان مرند ترکیب تیم را شناخت.

شاگردان قاسم تاجری بازی را با علی تقی نژاد ، مهدی کریمی ، پرویز صمداو ، رحیم سید طالبی ، دیمتری ایودیکوف ، نادر هوشیار و عادل هوشیار اغاز کردند.

تیم شهدای نور نیز با قدیر آهنگ ، یاسر رضایی ، مصطفی بهرام پور ، محمد بهرامی ، محسن نوری ، محمد کیاونش ملکی و محسن خسروی مقدم بازی را آغار کردند.

هم اکنون تیم والیبال شهرداری تبریز بعد از کاله جوان در رده دوم جای دارد و گاز سرخس در رده سوم جدول رده بندی قرارگرفت.

شانزده تیم در گروه الف و ب لیگ دسته یک به رقابت خواهند پرداخت و از از این شانزده تیم بعد از رقابت در دو مرحله مقدماتی و نهایی دو تیم به لیگ برتر راه خواهند یافت.همچنین تیم مقاومت ارومیه از حضور در این رقابتها انصراف داده است و شهرداری در گروه هفت تیمی الف مسابقات خود را برگزار می کند.

تیم دبیری تبریز پنج بر دو از علم و ادب مشهد شکست خورد

تیم فوتسال علم و ادب سایپا مشهد روز چهار شنبه توانست با نتیجه پنج بر دو از سد تیم دبیری تبریز بگذرد.

تیم فوتسال علم و ادب سایپا مشهد در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور توانست در خانه خود با نتیجه پنج بر دو حریفش تیم دبیری تبریز را شکست دهد.

گلهای این دیدار را توسط 'سینا پاس بین'، مهدی جاوید' و مهدی و 'علی عبداللهی' در دقایق دو، 10، 23، 28 و 38 برای تیم فوتسال علم و ادب به ثمر رسید.

همچنین گلهای تیم فوتسال دبیری تبریز را 'امین مهماندوستان' در دقیقه 12 و 'رشید قلی پور' در دقیقه 17 وارد دروازه تیم حریف کردند.

داوری این دیدار را 'مهران جعفری' بر عهده داشت و 'امیر لامعی' وی را در این دیدار یاری می دادند.

تیم فوتسال علم و ادب سایپا مشهد و تیم دبیری تبریز به ترتیب در رده هفتم و دوازدهم جدول مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور قرار دارند.

'امیر علی صدیقی' بازیکن تیم فوتسال دبیری تبریز با کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.

مصاف هیئت مازندران و گسترش فولاد تبریز در هفته ششم لیگ برتر والیبال نشسته

تیمهای هیئت مازندران و گسترش فولاد تبریز در هفته ششم مسابقات والیبال نشسته لیگ برتر باشگاه های برتر به مصاف یکدیگر می روند.

مسابقات والیبال نشسته باشگاه های برتر ایران با نام جام ایثار با حضور شش تیم پیگیری می شود و قهرمان این رقابتها به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت خواهد کرد.

دور رفت این رقابت ها هفته گذشته با قهرمانی ذوب آهن (کسب 14 امتیاز) به پایان رسید و تیم های گسترش فولاد تبریز با 11 امتیاز و دخانیات ایران با 9 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند و در ادامه رقابتها قهرمان نیم فصل لیگ برتر والیبال نشسته به مصاف نفت و گاز گچساران می رود.

هفته نخست دور برگشت مسابقات والیبال نشسته باشگاه های برتر ایران پنج شنبه با انجام سه دیدار پیگیری می شود که ذوب آهن قهرمان نیم فصل به مصاف نفت و گاز گچساران می رود.

تیم والیبال نشسته ذوب آهن در حالی به مصاف نفت و گاز گچساران خواهد رفت که با 14 امتیاز در مکان نخست جدول دور رفت این رقابتها قرار دارد.

شاگردان هادی رضایی سرمربی تیم ذوب آهن فردا در فولاد شهر و در بازی خانگی خود مشکل زیادی نخواهند داشت، زیرا نفت و گاز گچساران در بین شش تیم این رقاتبها در رتبه های اول تا سوم قرار ندارند و پیش بینی می شود که آنان در سه گیم متوالی موفق به شکست نماینده نفت و گاز شوند.

در دیگر دیدار هفته نخست دور برگشت این رقابت ها و در شهر تهران دو تیم دخانیات و صنعت نفت آبادان به یکدیگر روبرو می شوند که این دیدار ساعت 15 در سالن دخانیات تهران برگزار شد.