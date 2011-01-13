رسالت نبوی با قیام امام حسین(ع) از تحریف در امان ماند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد صحتی سردرودی بعدازظهر پنجشنبه در دوره آموزشی مقتل خوانی و تحریف شناسی ویژه ائمه جماعات مساجد و ادارات استان قم که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد با اشاره به ویژگیهای منحصر به فرد قیام عاشورا تصریح کرد: هیچ حادثهای را هر چند بزرگ و گسترده هم باشد، از نظر تأثیرگذاری مثبت نمیتوان با عاشورا مقایسه کرد.
وی با بیان اینکه پس از بعثت پیامبر اکرم(ص) عاشورا، بیشترین نقش اصلاحی و بیدارگرانه را در فرهنگ مسلمانان ایفا کرده است اظهار داشت: عاشورا تنها یک روز نبود که با طلوع خورشید آغاز شود و با غروب آن انجام پذیرد، بلکه نقطه عطف بزرگی در تاریخ بود که از جهت اهمیت، آن را میتوان به بعثت خاتم انبیاء(ص) تشبیه کرد.
محقق و مولف حوزه دین ادامه داد: حتی باید گفت، رسالت نبوی هم با قیام افشاگرانه فرزندش، حسین(ع)، از گزند تحریف و تخریب معنوی در امان ماند و جاودانه شد؛ آن سخن پیامبر خدا(ص) که با پیش بینی پیامبرانه فرموده است «حسین منی و انا من حسین» به همین معناست.
امام حسین(ع) دکان تحریفگران را برای همیشه تعطیل کرد
صحتی گفت: این حدیث باید معنایی فراتر از شخصی یا خانوادگی بودن، داشته باشد. و آن معنای بلند، زمانی برای همگان آشکار شد که پیشوای شهیدان(ع) با نهضت جاودانهاش، اسلام محمدی را از دست اسلام ساختگی بنیامیه نجات داد و برای همیشه دکان دین سازان و تحریفگران را تعطیل کرد و از اینجاست که آن سخن سنجیده و بسیار معروف، میان دانشمندان شهرت یافته است که میگویند «الاسلام نبوی الحدوث و الوجود، و حسینی البقاء و الخلود».
وی با بیان اینکه اسلام با تشیع و تشیع با عاشورا زنده مانده است و خواهد ماند اظهار داشت: تأثیر عاشورا بر تداوم تشیع و تکامل فرهنگی و اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست؛ این تأثیر تا آنجاست که اگر گفته شود عاشورا، شهادت، کربلا، حسین و زینب بیشترین کلماتی است که در قاموس تشیع به کار رفته است، مبالغه نخواهد بود.
5 هزار اثر مکتوب درباره امام حسین(ع) نوشته شد
این استاد حوزه تصریح کرد: امام حسین(ع) به آرزوی دیرین خود، که شهادت و پیوستن به خدا بود، دست یافت تا توانست خواست خدا را که افشا و رسوایی منافقان و دشمنان نقابدار اسلام بود، تحقق ببخشد و چنین است که میبینیم حماسه عاشورا و زندگانی امام حسین(ع) در هر زمان، افکار اندیشمندان و پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است تا آنجا که گفته میشود در طول سیزده و نیم قرن گذشته دو هزار جلد کتاب و رساله درباره امام حسین(ع) و قیام عاشورا نوشته شده است و اگر مقالات، منظومهها و چکامههای بیشماری را که در مورد حماسه حسینی سروده و نوشته شده است، در نظر بگیریم به رقمی بیش از 5 هزار اثر مکتوب خواهیم رسید که بسیار عجیب و بی نظیر است.
صحتی با تاکید بر این نکته که فرهنگ شیعی بیش از هر چیز، عاشورایی و حسینی است خاطرنشان کرد: بر فرهنگبانان شیعی فرض است که سعی خود را بیش از پیش معطوف به عاشوار کنند و با ژرفنگری و باریکبینی که لازمه چنین موضوع حیاتی و حساسی است، درباره حماسه عاشورا پژوهش کنند؛ چراکه پاسداری از مکتب تشیع در گرو پاسداری از فرهنگ عاشورا است و کاری که در این وادی مقدس، ضرورت دارد، تطهیر و تنزیه تاریخ عاشورا است؛ زیرا در قرنهای گذشته دشمنان قسم خورده و دوستان نادان، خواسته یا ناخواسته دست به دست هم داده، صدها داستان ساختگی و خرافات عوامپسند را در تاریخ عاشورا گنجاندهاند و گاهی چنان تند و تیز تاختهاند که گویی از پیش چنین تهاجمی را بر تاریخ عاشورا تدارک دیدهاند.
وی اضافه کرد: آنان با تحریفات بعضا ریشهای به تخریب تاریخ تشیع و به تحقیر و توهین به عاشورا دست زدهاند و دردناکتر از همه اینکه دوستان ناآگاه و ساده لوح برای ثواب به نوشتهها و بافتههای تحریف شده پر و بال دادهاند.
تحریف زدایی ضروری است
محقق و مولف حوزه دین با تاکید بر لزوم تحریف زدایی از عاشورا گفت: کاری که امروز ضرورتش از هر کار دیگری بیشتر است، تحریفزدایی از ساحت مقدس عاشورای حسینی است که خوشنودی خدا و رحمت حق هم در همین است.
وی ادامه داد: تاریخ عاشورا به علت مظلوم بودن شیعیان در طول تاریخ به جای آنکه در کنگرههای جهانی و همایشهای بینالمللی موضوع تحقیق باشد، بیشتر در میادین مبارزه و سنگرهای جهاد، و در کنج زندانها مورد نظر مظلومان و شهادتطلبان بوده است.
عاشورا همچون خاری در چشم ستمگران فرو رفته است
صحتی افزود: تاریخ عاشورا هر بار با خون سرخ شهیدان و یا با خون دل مظلومان نوشته شده است، با این حال جای تعجب نیست اگر ببینیم که عاشورا همچون خالی در چشم ستمگران فرورفته و آنها را سخت آشفته و به فکر توطئههای گوناگون انداخته است تا بلکه بتوانند با نقشههای به ظاهر زیبا و فریبنده از شعاع روشنی بخش آن بکاهند.
وی با بیان اینکه دشمنان سلطهجو و حاکمان ستمگر تا توانستهاند به تحریف عاشورا پرداختهاند اظهار داشت: هر شیعهای باید تحریفزدایی از این حماسه را وظیفه شرعی خود بداند و برای این مهم با جدیت تمام قیام کند.
انواع تحریفها
وی با اشاره به انواع تحریف گفت: تحریف انواع و صورتهای گوناگون دارد که با توجه به علل و عوامل آن به چند نوع تقسیم میشود؛ برخی از آنها در نگاه اول عادی و طبیعی مینماید و منشأ آنها را با تسامح میتوان عوامل قهری و طبیعی دانست و اینکه تاریخ زندگانی امام حسین(ع) و حماسه عاشورا نیز مانند هر موضوع دیگر، دچار این نوع تحریفات شده است.
صحتی تاکید کرد: برخی دیگر از انواع تحریف هم از اغراض سیاسی، قومگرایی، قبیله پرستی، تفاخر ملی، تحجر و جمود فکری، سادهلوحی و مقدس مآبی و...ریشه میگیرد.
وی غلط خوانی و اشتباه در نگاه و دیدن را یکی از تحریفهای نوع نخست دانست و گفت: با توجه به اینکه در تاریخ صدر اسلام نقطه گذاری کلمات، هنوز به صورت کامل رایج نشده بود و نیز در گذشته همه کتابها به صورت خطی و دست نوشته بود، صحیح خوانی متون و دیدن درست کلمات، و فهمیدن و فهماندن درست معانی چندان سهل و آسان نبود و تنها لحظهای غفلت یا عواملی چون خستگی و خوابآلودی کافی بود تا معنی به کلی عوض شود و هر لحظه تحریف تازهای به خیل بیشمار تحریفات اضافه شود.
این استاد حوزه، غلط خوانی و اشتباه در شنیدن و خواندن را از دیگر تحریفات برشمرد و افزود: در تحریف قبلی منشأ اشتباه، خطای دید انسان بود؛ اما در این نوع تحریف آنچه موجب تحریف میشود، گوش انسان است.
صحتی افزود: تشابه کلمات یکی دیگر از عواملی است که موجب تحریفات شده است که اشتباه چشم و گوش، خطی بودن متون، بد خط بودن نسخه پرداز و نویسنده و... را میتوان از عوامل آن برشمرد.
عوامل و انگیزه های تحریف در تاریخ عاشورا
وی همچنین به عوامل و انگیزه های تحریف در تاریخ عاشورا اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه عاشورا پژوهی، پرسشهای فراوانی را پیش رو داریم که برخی از آنها را می توان پرسشهای اساسی و کلیدی خواند. یکی از آن پرسشهای کلیدی و کارآمد همین است که هر پژوهشگری می پرسد چرا و چگونه، و با چه انگیزه هایی این همه تحریف در تاریخ عاشورا پیدا شده است؟
وی گفت: عوامل بسیاری در تولید تحریفها همچنین در توسعه و باز تولید آنها دخیل بوده است که اگر نگوییم همه آنها، بی گمان بسیاری از آنها اینک در روزگار ما نیز همچنان دخیل و فعال است.
صحتی، راویان اموی و مورخان حکومتی را از جمله دلایل این تحریفها عنوان کرد و گفت: بنی امیه برای کشتن امام حسین(ع) - آن هم به آن شکل تکان دهنده اش - بی گمان به پوشش تبلیغی وسیع و بسیار دامنه داری نیاز داشتند و این کار جز با تحریف حقایق و امواج اخبار و احادیث ساختگی، امکان پذیر نبود. در این میان، راویان وابسته و مورخان حکومتی تنها کسانی بودند که می توانستند با جعل اخبار و گزارشها، خواسته خلافت و خلیفگان را برآورده سازند.
حمایت از یزید برای برخی ها وظیفه مذهبی بود
وی افزود: همانها که پیشتر در سایه «سقیفه بنی ساعده » توانسته بودند با جانبداری از خلافت، «امامت » را منزوی و خانه نشین سازند، در این جا هم از همان اسلام خلافتی حمایت می کردند چراکه بقا و تداوم خلافت را در وجود یزید بن معاویه می دیدند.
وی اظهار داشت: اصولا در مذهب آنان که در مکتب اسلام خلافتی پرورش یافته بودند، حمایت از یزید، یک وظیفه مذهبی بود که تخلف از آن را هرگز جایز نمی شمردند و حاضر بودند برای ترویج یزید و تطهیر هر جنایتی که مرتکب شود، دست به هرکاری بزنند اگرچه آن کار، وارونه کردن حقایق و ساختن اخبار و احادیث باشد!
صحتی تاکید کرد: آنها یزید بن معاویه را «امیرالمؤمنین» می خواندند و او را «اولواالامر» می دانستند و در نتیجه، اطاعت از او را از هر واجبی واجب تر می دیدند و با این اعتقاد، دیگر حرمتی برای امام حسین(ع) و خون او قائل نبودند.
وی با اشاره به اینکه این اعتقاد، پس از یزید نیز همه خلفای بنی امیه و بنی عباس و... را در بر می گرفت، تصریح کرد: اصل در اسلام خلافتی همان خلافت بوده و هر چیز و هر کاری با خلافت خلیفه سنجیده می شد.
محقق و مولف حوزه دین گفت: بر اساس همین اعتقاد غلط و بنیان کن است که می بینیم قرنها «تحریف عاشورا» تداوم پیدا می کند. راویان و حامیان اسلام خلافتی پیوسته و نسل در نسل از پیشینیان خود پیروی می کنند و سلفی مسلکان و وهابی مذهبان با اینکه می دانند «حقایق» تحریف شده است، باز بر همان تحریفها تاکید می ورزند و به پیروی از اسلاف خویش همچنان در این بیراهه و کج راهه پیش می روند و تا می توانند آن اخبار و احادیثی را که دشمنان اهل بیت و کشندگان امام حسین(ع) ساختند و پرداختند، در شمارگان بسیار و کلانی منتشر سازند.
قم - خبرگزاری مهر: استاد حوزه علمیه قیام حضرت سید الشهدا در مقابل ظلم را موجب در امان ماندن رسالت خاتم الانبیا از گزند تحریف عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد صحتی سردرودی بعدازظهر پنجشنبه در دوره آموزشی مقتل خوانی و تحریف شناسی ویژه ائمه جماعات مساجد و ادارات استان قم که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد با اشاره به ویژگیهای منحصر به فرد قیام عاشورا تصریح کرد: هیچ حادثهای را هر چند بزرگ و گسترده هم باشد، از نظر تأثیرگذاری مثبت نمیتوان با عاشورا مقایسه کرد.
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