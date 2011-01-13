رسالت نبوی با قیام امام حسین(ع) از تحریف در امان ماند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد صحتی سردرودی بعدازظهر پنجشنبه در دوره آموزشی مقتل خوانی و تحریف شناسی ویژه ائمه جماعات مساجد و ادارات استان قم که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد با اشاره به ویژگیهای منحصر به فرد قیام عاشورا تصریح کرد: هیچ حادثه‏ای را هر چند بزرگ و گسترده هم باشد، از نظر تأثیرگذاری مثبت نمی‏توان با عاشورا مقایسه کرد.



وی با بیان اینکه پس از بعثت پیامبر اکرم(ص) عاشورا، بیشترین نقش اصلاحی و بیدارگرانه را در فرهنگ مسلمانان ایفا کرده است اظهار داشت: عاشورا تنها یک روز نبود که با طلوع خورشید آغاز شود و با غروب آن انجام پذیرد، بلکه نقطه عطف بزرگی در تاریخ بود که از جهت اهمیت، آن را می‏توان به بعثت خاتم انبیاء(ص) تشبیه کرد.



محقق و مولف حوزه دین ادامه داد: حتی باید گفت، رسالت نبوی هم با قیام افشاگرانه فرزندش، حسین(ع)، از گزند تحریف و تخریب معنوی در امان ماند و جاودانه شد؛ آن سخن پیامبر خدا(ص) که با پیش بینی پیامبرانه فرموده است «حسین منی و انا من حسین» به همین معناست.



امام حسین(ع) دکان تحریفگران را برای همیشه تعطیل کرد



صحتی گفت: این حدیث باید معنایی فراتر از شخصی یا خانوادگی بودن، داشته باشد. و آن معنای بلند، زمانی برای همگان آشکار شد که پیشوای شهیدان(ع) با نهضت جاودانه‏اش، اسلام محمدی را از دست اسلام ساختگی بنی‏امیه نجات داد و برای همیشه دکان دین سازان و تحریفگران را تعطیل کرد و از اینجاست که آن سخن سنجیده و بسیار معروف، میان دانشمندان شهرت یافته است که می‏گویند «الاسلام نبوی الحدوث و الوجود، و حسینی البقاء و الخلود».



وی با بیان اینکه اسلام با تشیع و تشیع با عاشورا زنده مانده است و خواهد ماند اظهار داشت: تأثیر عاشورا بر تداوم تشیع و تکامل فرهنگی و اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست؛ این تأثیر تا آنجاست که اگر گفته شود عاشورا، شهادت، کربلا، حسین و زینب بیشترین کلماتی است که در قاموس تشیع به کار رفته است، مبالغه نخواهد بود.



5 هزار اثر مکتوب درباره امام حسین(ع) نوشته شد



این استاد حوزه تصریح کرد: امام حسین(ع) به آرزوی دیرین خود، که شهادت و پیوستن به خدا بود، دست یافت تا توانست خواست خدا را که افشا و رسوایی منافقان و دشمنان نقابدار اسلام بود، تحقق ببخشد و چنین است که می‏بینیم حماسه عاشورا و زندگانی امام حسین(ع) در هر زمان، افکار اندیشمندان و پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است تا آنجا که گفته می‏شود در طول سیزده و نیم قرن گذشته دو هزار جلد کتاب و رساله درباره امام حسین(ع) و قیام عاشورا نوشته شده است و اگر مقالات، منظومه‏ها و چکامه‏های بی‏شماری را که در مورد حماسه حسینی سروده و نوشته شده است، در نظر بگیریم به رقمی بیش از 5 هزار اثر مکتوب خواهیم رسید که بسیار عجیب و بی نظیر است.



صحتی با تاکید بر این نکته که فرهنگ شیعی بیش از هر چیز، عاشورایی و حسینی است خاطرنشان کرد: بر فرهنگبانان شیعی فرض است که سعی خود را بیش از پیش معطوف به عاشوار کنند و با ژرف‏نگری و باریک‏بینی که لازمه چنین موضوع حیاتی و حساسی است، درباره حماسه عاشورا پژوهش کنند؛ چراکه پاسداری از مکتب تشیع در گرو پاسداری از فرهنگ عاشورا است و کاری که در این وادی مقدس، ضرورت دارد، تطهیر و تنزیه تاریخ عاشورا است؛ زیرا در قرنهای گذشته دشمنان قسم خورده و دوستان نادان، خواسته یا ناخواسته دست به دست هم داده، صدها داستان ساختگی و خرافات عوام‏پسند را در تاریخ عاشورا گنجانده‏اند و گاهی چنان تند و تیز تاخته‏اند که گویی از پیش چنین تهاجمی را بر تاریخ عاشورا تدارک دیده‏اند.



وی اضافه کرد: آنان با تحریفات بعضا ریشه‏ای به تخریب تاریخ تشیع و به تحقیر و توهین به عاشورا دست زده‏اند و دردناکتر از همه اینکه دوستان ناآگاه و ساده لوح برای ثواب به نوشته‏ها و بافته‏های تحریف شده پر و بال داده‏اند.



تحریف زدایی ضروری است



محقق و مولف حوزه دین با تاکید بر لزوم تحریف زدایی از عاشورا گفت: کاری که امروز ضرورتش از هر کار دیگری بیشتر است، تحریف‏زدایی از ساحت مقدس عاشورای حسینی است که خوشنودی خدا و رحمت حق هم در همین است.



وی ادامه داد: تاریخ عاشورا به علت مظلوم بودن شیعیان در طول تاریخ به جای آنکه در کنگره‏های جهانی و همایش‏های بین‏المللی موضوع تحقیق باشد، بیشتر در میادین مبارزه و سنگرهای جهاد، و در کنج زندانها مورد نظر مظلومان و شهادت‏طلبان بوده است.



عاشورا همچون خاری در چشم ستمگران فرو رفته است



صحتی افزود: تاریخ عاشورا هر بار با خون سرخ شهیدان و یا با خون دل مظلومان نوشته شده است، با این حال جای تعجب نیست اگر ببینیم که عاشورا همچون خالی در چشم ستمگران فرورفته و آنها را سخت آشفته و به فکر توطئه‏های گوناگون انداخته است تا بلکه بتوانند با نقشه‏های به ظاهر زیبا و فریبنده از شعاع روشنی بخش آن بکاهند.



وی با بیان اینکه دشمنان سلطه‏جو و حاکمان ستمگر تا توانسته‏اند به تحریف عاشورا پرداخته‏اند اظهار داشت: هر شیعه‏ای باید تحریف‏زدایی از این حماسه را وظیفه شرعی خود بداند و برای این مهم با جدیت تمام قیام کند.



انواع تحریفها



وی با اشاره به انواع تحریف گفت: تحریف انواع و صورتهای گوناگون دارد که با توجه به علل و عوامل آن به چند نوع تقسیم می‏شود؛ برخی از آنها در نگاه اول عادی و طبیعی می‏نماید و منشأ آنها را با تسامح می‏توان عوامل قهری و طبیعی دانست و اینکه تاریخ زندگانی امام حسین(ع) و حماسه عاشورا نیز مانند هر موضوع دیگر، دچار این نوع تحریفات شده است.



صحتی تاکید کرد: برخی دیگر از انواع تحریف هم از اغراض سیاسی، قوم‏گرایی، قبیله پرستی، تفاخر ملی، تحجر و جمود فکری، ساده‏لوحی و مقدس مآبی و...ریشه می‏گیرد.



وی غلط خوانی و اشتباه در نگاه و دیدن را یکی از تحریفهای نوع نخست دانست و گفت: با توجه به اینکه در تاریخ صدر اسلام نقطه گذاری کلمات، هنوز به صورت کامل رایج نشده بود و نیز در گذشته همه کتابها به صورت خطی و دست نوشته بود، صحیح خوانی متون و دیدن درست کلمات، و فهمیدن و فهماندن درست معانی چندان سهل و آسان نبود و تنها لحظه‏ای غفلت یا عواملی چون خستگی و خواب‏آلودی کافی بود تا معنی به کلی عوض شود و هر لحظه تحریف تازه‏ای به خیل بی‏شمار تحریفات اضافه شود.



این استاد حوزه، غلط خوانی و اشتباه در شنیدن و خواندن را از دیگر تحریفات برشمرد و افزود: در تحریف قبلی منشأ اشتباه، خطای دید انسان بود؛ اما در این نوع تحریف آنچه موجب تحریف می‏شود، گوش انسان است.



صحتی افزود: تشابه کلمات یکی دیگر از عواملی است که موجب تحریفات شده است که اشتباه چشم و گوش، خطی بودن متون، بد خط بودن نسخه پرداز و نویسنده و... را می‏توان از عوامل آن برشمرد.



عوامل و انگیزه های تحریف در تاریخ عاشورا



وی همچنین به عوامل و انگیزه های تحریف در تاریخ عاشورا اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه عاشورا پژوهی، پرسشهای فراوانی را پیش رو داریم که برخی از آنها را می توان پرسشهای اساسی و کلیدی خواند. یکی از آن پرسشهای کلیدی و کارآمد همین است که هر پژوهشگری می پرسد چرا و چگونه، و با چه انگیزه هایی این همه تحریف در تاریخ عاشورا پیدا شده است؟



وی گفت: عوامل بسیاری در تولید تحریفها همچنین در توسعه و باز تولید آنها دخیل بوده است که اگر نگوییم همه آنها، بی گمان بسیاری از آنها اینک در روزگار ما نیز همچنان دخیل و فعال است.



صحتی، راویان اموی و مورخان حکومتی را از جمله دلایل این تحریفها عنوان کرد و گفت: بنی امیه برای کشتن امام حسین(ع) - آن هم به آن شکل تکان دهنده اش - بی گمان به پوشش تبلیغی وسیع و بسیار دامنه داری نیاز داشتند و این کار جز با تحریف حقایق و امواج اخبار و احادیث ساختگی، امکان پذیر نبود. در این میان، راویان وابسته و مورخان حکومتی تنها کسانی بودند که می توانستند با جعل اخبار و گزارشها، خواسته خلافت و خلیفگان را برآورده سازند.



حمایت از یزید برای برخی ها وظیفه مذهبی بود



وی افزود: همانها که پیشتر در سایه «سقیفه بنی ساعده » توانسته بودند با جانبداری از خلافت، «امامت » را منزوی و خانه نشین سازند، در این جا هم از همان اسلام خلافتی حمایت می کردند چراکه بقا و تداوم خلافت را در وجود یزید بن معاویه می دیدند.



وی اظهار داشت: اصولا در مذهب آنان که در مکتب اسلام خلافتی پرورش یافته بودند، حمایت از یزید، یک وظیفه مذهبی بود که تخلف از آن را هرگز جایز نمی شمردند و حاضر بودند برای ترویج یزید و تطهیر هر جنایتی که مرتکب شود، دست به هرکاری بزنند اگرچه آن کار، وارونه کردن حقایق و ساختن اخبار و احادیث باشد!



صحتی تاکید کرد: آنها یزید بن معاویه را «امیرالمؤمنین» می خواندند و او را «اولواالامر» می دانستند و در نتیجه، اطاعت از او را از هر واجبی واجب تر می دیدند و با این اعتقاد، دیگر حرمتی برای امام حسین(ع) و خون او قائل نبودند.



وی با اشاره به اینکه این اعتقاد، پس از یزید نیز همه خلفای بنی امیه و بنی عباس و... را در بر می گرفت، تصریح کرد: اصل در اسلام خلافتی همان خلافت بوده و هر چیز و هر کاری با خلافت خلیفه سنجیده می شد.



محقق و مولف حوزه دین گفت: بر اساس همین اعتقاد غلط و بنیان کن است که می بینیم قرنها «تحریف عاشورا» تداوم پیدا می کند. راویان و حامیان اسلام خلافتی پیوسته و نسل در نسل از پیشینیان خود پیروی می کنند و سلفی مسلکان و وهابی مذهبان با اینکه می دانند «حقایق» تحریف شده است، باز بر همان تحریفها تاکید می ورزند و به پیروی از اسلاف خویش همچنان در این بیراهه و کج راهه پیش می روند و تا می توانند آن اخبار و احادیثی را که دشمنان اهل بیت و کشندگان امام حسین(ع) ساختند و پرداختند، در شمارگان بسیار و کلانی منتشر سازند.

