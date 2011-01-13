به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ورزشگاه الریان شهر دوحه قطر، دومین روز از رقابتهای گروه دوم مرحله مقدماتی پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا از ساعت 16:15 دقیقه امروز پنجشنبه به وقت قطر در ورزشگاه الریان بین تیم های عربستان اردن آغاز شده است که حاشیه های این بازی را در زیر می خوانید:

* با وجود اینکه دو تیم عربی برابر هم قرار گرفته اند اما ظرفیت 21 هزار و 282 نفری ورزشگاه الریان تکمیل نشده است. با این حال حدود 15 هزار تماشاگری که در ورزشگاه حضور دارند با ابزار و اداوات عربها به تشویق بازیکنان دو تیم می پردازند.

* غوغای تماشاگران عربی خصوصا زمان حمله یکی از دو تیم به اوج خود می رسید و صدای تشویق هایشان فضای ورزشگاه را پر می کند. تعداد تماشاگران عربستان دو برابر اردنی هاست.

* تماشاگران عربستانی با لباس های سبز رنگ و در دست داشتن پرچم های سبز در ورزشگاه حاضر شده اند. لقب این تیم پسران صحراست و با شعار "بازهای سبز" در این مسابقات شرکت کرده اند.

در حالی که دقیقه 60 این دیدار را پشت سرگذاشته ایم تیم ملی فوتبال اردن با یک گل از حریف نامدار خود پیش افتاده است.