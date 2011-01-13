به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ورزشگاه الریان شهر دوحه قطر، در این دیدار حدود 15 هزار تماشاگر حضور داشتند که نزدیک به 11 هزار نفر آنها طرفداران تیم ملی فوتبال عربستان بودند. آنها از ابتدای بازی بیشتر از اردنی ها به تشویق بازیکنانشان پرداختند.

* تماشاگران عربستان مثل دیدارهای گذشته این تیم برای تحریک سایر تماشاگران از بلندگو استفاده کردند.

* ناصر الجوهر که پس از شکست اول عربستان برابر سوریه جانشین پسیرو پرتغالی شده است در طول بازی کنار زمین ایستاده بود و یادداشت برداری می کرد.

* بسیاری از مسئولان ورزش عربستان ومسئولان سیاسی این کشور در جایگاه ویژه حضور داشتند. واکنش های این عده زمانی که بازیکنان عربستان فرصت های گلزنی را از دست می دادند تماشایی بود.

* بازیکنان عربستان از دقیقه 80 به بعد بسیار عصبانی بودند و بارها روی بازیکنان اردن خطا کردند.

* بازیکنان عربستانی خصوصا ناصر القحطانی در دقایق پایانی بازی بارها توپ ها را در موقعیت حمله از دست دادند که با اعتراض شدید تماشاگران مواجه شدند.