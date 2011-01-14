میزان جرائم در استان قزوین کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سیروس صابری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در استانداری گفت: مردم در حماسه 9 دی جواب دندان شکنی به بدخواهان نظام دادند و بار دیگراعتماد و اعتقاد خود را به نظام و رهبری به رخ جهانیان کشیدند و با حضور آگاهانه آنها امروز انقلاب اسلامی به درخت تنومندی تبدیل شده و از پشتوانه عظیم مردمی برخوردار شده است.

وی افزود: طی سه سال گذشته در کشور به طور متوسط سالانه یک انتخابات برگزار شده که این امر نشان از مردمی بودن نظام دارد و در استان قزوین نیز همواره شاهد مشارکت بالای مردم در انتخابات بوده‌ایم که آخرین نمونه آن حضور 92.41 درصدی مردم استان در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری بود.

صابری با بیان کاهش جرائم در استان گفت: امسال در بسیاری از جرائم و بزه ها در استان شاهد کاهش چشمگیری بودیم که بیانگر تلاش خوب نیروی انتظامی در تامین امنیت پایدار در استان است به طوری که در شش ماهه امسال دوهزار و983 مورد سرقت رخ داد که 84 درصد آن کشف شده است.

صابری وضعیت امنیتی استان را مطلوب ذکر کرد و یادآورشد: در مقایسه با سایر استانها وضعیت مناسبی داریم و در شرارت رتبه 30، تجاوز به عنف رتبه 27، قتل 22 و خودکشی در ردیف 23 قرار داریم.

وی به تشکیل 22 جلسه توسط شورای تامین استان در سال جاری اشاره کرد و گفت: با ارتباط خوبی که بین دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، شورای تامین و اطلاعات برقرار است کشفیات استان دو برابر شده و در ماههای مهر و آبان رتبه اول به استان قزوین اختصاص یافته است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین با اشاره به وضعیت اتباع و مهاجرین خارجی در استان خاطرنشان کرد: درحال حاضر هفده هزار و 575 نفر از اتباع خارجی دارای کارت و مجوز قانونی و تعداد بیست و پنج هزار و400 نفر فاقد مجوز در استان ساکن هستند.

وی افزود: تمامی اتباع خارجی که دارای مجوز قانونی هستند باید در دو بخش مرکزی قزوین و کوهین سکونت کنند و حضور و فعالیت آنها در سایر نقاط استان ممنوع است.

صابری تصریح کرد: براساس سهمیه مشخص شده برای استان قزوین مقرر شده بود در سال جاری تعداد پنج هزار نفر از اتباع خارجی مجاز از استان طرد شوند که تا پایان آذر ماه چهارهزار و330 نفر از استان خارج و کشور را ترک کرده‌اند و 931 نفر از این افراد نیز متقاضی خروج از کشور شده‌اند.

پیشنهاد ایجاد سه شهرستان جدید در استان قزوین

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین پیگیری امور مربوط به تقسیمات کشوری و ارتقاء روستا، بخش، شهر و شهرستانها را از دیگر وظایف این معاونت عنوان کرد و اظهارداشت: ایجاد سه شهرستان جدید در استان و افزایش یک نفر دیگر به تعداد نمایندگان مجلس از دیگر اموری است که پیگیری می شود ودر صورت نهایی شدن جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

47 واحد صنعتی با مشکل پرداخت حقوق مواجه هستند

معاون سیاسی و امنیتی استاندار با اشاره به مسائل کارگری و واحدهای مشکل ‌دار در استان هم گفت: در حال حاضر سه هزار و 120 واحد تولیدی در استان فعال است که از این تعداد 47 واحد دارای مشکلات پرداخت حقوق کارگران با تاخیرهای چند ماهه هستند که حدود 1.5 درصد واحدهای تولیدی استان را تشکیل می‌دهند که با تشکیل کمیسیون ها و پیگیری های صورت گرفته در سطوح ملی و استانی بسیاری از مشکلات آنها حل شده و برای سایر واحدها نیز پیگیری لازم انجام می شود.

راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاههای قزوین

صابری با تاکید بر راه‌اندازی کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها خاطر نشان کرد: راه‌اندازی این کرسی‌ها که مورد تاکید مقام معظم رهبری می‌باشد از جمله اولویت‌های کمیسیون امور دانشجویی است که از طریق روسای دانشگاه ها پیگیری می‌شود تا دانشجویان فضایی برای بیان نقطه نظرات و انتقادات خود و شنیدن صحبت ها و دیدگاه های دیگران را هم در اختیار داشته باشند.

صابری گفت: در حال حاضر 52 دانشگاه با 97 هزار و 745 دانشجو در استان فعالیت می کنند که 26 درصد دانشجویان بومی و مابقی دانشجویان غیربومی هستند و نسبت دانشجویان دختر و پسر نیز تقریباً مساوی است.

فضای سیاسی دانشگاههای استان آرام و منطقی است

وی در ادامه این نشست یادآورشد: فضای سیاسی دانشگاه‌های استان آرام، منطقی و ستودنی است و با این حجم بالای دانشجوی غیربومی شاهد اتفاق خاصی در جریانات فتنه سال گذشته در دانشگاه‌ها نبودیم و به همین دلیل وجود دانشگاه‌ها را در استان یک فرصت می‌دانیم که دانشجویان بسیار فهیم، جوان و با پتانسیل بسیار بالایی را در خود جای داده‌اند.

صابری اضافه کرد: با تشکیل 11 جلسه در کمیته دانشجویی و با 107 مصوبه نسبت به حل مشکلات دانشجویی در سال جاری اقدام شده است.

30 میلیارد تومان فعالیت فرهنگی در استان انجام خواهد شد

صابری با اشاره به ارتقای شاخص های فرهنگی در استان و با بیان این که کار در حوزه امور فرهنگی دیر جواب می‌دهد اما نتایج آن ماندگار و با ارزش است تصریح کرد: در ارتقای شاخصهای فرهنگی هدف جلب مشارکت همه افراد و صاحبنظرانی است که در امور فرهنگی و اجتماعی دارای طرح و پیشنهاد مشخصی هستند و دستگاههای اجرایی صرفاً به کار نظارت می‌پردازند که در همین راستا در سال جاری در قالب 23 طرح و هدف فرهنگی بالغ بر 262 پروژه در محورهای مختلف با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان تدوین و تعریف شده است.

13 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار طرح های عمرانی فرهنگی

وی گفت: در بخش فرهنگی کارهای عمرانی خوبی هم تعریف شده است و با اختصاص 13 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار به این بخش 31 پروژه مهم عمرانی شامل تکمیل مساجد، بقاع و مصلی ها، پارک بانوان، کتابخانه، خانه عالم، مجتمع های فرهنگی، المان شهدا، ساماندهی مزار شهدا، تکمیل حوزه های علمیه، طرح های صداوسیما، آموزش و پرورش، تکمیل سالن های ورزشی، پنج موزه و احیا و مرمت آثار تاریخی از جمله آنهاست.

وی گفت: با پیگری و مساعدت استاندار مبلغ 20 میلیارد تومان هم بطور جداگانه برای احداث باغ موزه دفاع مقدس در بوستان فدک و 20 میلیارد تومان برای توسعه حرم امامزاده حسین(ع) مصوب شده است که هزینه خواهد شد.

وی اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عمنلیاتی جنوب کشور را از دیگر کارهای فرهنگی انجام شده ذکر کرد و گفت: امسال حدود 10 هزار نفر در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنوب اعزام شدند و از سوی استانداری قزوین مبلغ 170 میلیون تومان اعتبار در این بخش هزینه شد.

فعالیت 184 تشکل مردم نهاد در استان قزوین

صابری شکل گیری سازمانهای مردم نهاد را کمک دولت دانست و اظهارداشت: در حال حاضر 184 تشکل و سازمان مردم نهاد و غیردولتی در استان به ثبت رسیده که از این تعداد 84 تشکل تحت نظارت استانداری، 26 تشکل تحت مدیریت و نظارت بهزیستی، 74 تشکل تحت نظر سازمان ملی جوانان و چهار تشکل نیزتحت نظر نیروی انتظامی فعالیت می کند.

وی گفت: از راه‌اندازی و ایجاد تشکل‌ها و سازمانهای مردم نهاد در راستای واگذاری امور دولتی به بخش غیردولتی که از سیاست های دولت دهم می‌باشد، استقبال می‌کنیم.

از نقد منطقی رسانه ها استقبال می کنیم

صابری در خصوص رسانه های استان هم گفت: مردم از طریق رسانه ها با خدمات دولت آشنا می شوند و به همین دلیل از ارتقاء کیفی و تعداد آنها استقبال می کنیم و انتظار داریم با ایجاد امید در مردم با دولت همکاری کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 31 نشریات در استان مجوز دارند که 15عنوان قبل از روی کار آمدن دولت دکتر احمدی نژاد و مابقی طی دولت های نهم و دهم، مجوزهای لازم را گرفته اند که بیانگر رشد بالای 100 درصدی در حوزه رسانه است.

معاون سیاسی امنیت استانداری قزوین به نقش رسانه های استان در انعکاس خدمات دولت هم اشاره کرد و یادآورشد: در مجموع ‌از عملکرد نشریات و خبرگزاری های استان راضی هستیم و امیدواریم که عملکرد آنها در حوزه اطلاع ‌رسانی ارتقاء پیدا کند و از نقد نشریات نیز ناراحت نیستیم اما منصفانه این است که رسانه ها فقط قسمت خالی لیوان و مشکلات را نبینند بلکه کارهای انجام شده را نیز منعکس ودر کنار آن نقد دلسوزانه و راهکارهای خود را هم ارائه کنند.