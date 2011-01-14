پیشرفتهای ایران با وجود تحریم شگفت آور است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، نقی علی ثاقب اکبر شامگاه پنجشنبه در اختتامیه چهارمین گردهمایی دانش آموختگان جامعه المصطفی در قم افزود: حضور بعد از سال‌های طولانی برایم خاطره‌ای به یاد ماندنی است و این همه پیشرفت در بعد سیاسی و اقتصادی در ایران با وجود تحریم‌ها مرا شگفت‌زده کرد.



وی با اشاره به برگزاری منظم چهارمین گردهمایی دانش آموختگان جامعه المصطفی ابراز داشت: دوره بسیار پربار و منظمی بود و ارتقاء دانش و بینش علمی و اعتقادی برای ما به همراه داشت.



مدیر آکادمی اخوت پاکستان، مذاکره علمی و نشست با عالمان اهل سنت و ادیان دیگر را مقدمه آشنایی ان‌ها با اهل بیت معرفی و اضافه کرد: در این زمینه نیازمند مجلاتی به زبانهای مختلف به خصوص اردو هستیم تا در اختیار عالمان دینی اهل سنت در دانشگاه‌ها و مراکز علمی قرار دهیم و آن‌ها با پیشرفتهای علمی ما آشنا شوند.



این طلبه پاکستانی گفت: در پاکستان احتیاج زیادی به ساخت دانشگاه مذاهب اسلامی مانند دانشگاه مذاهب اسلامی ایران داریم و قصد داریم چنین دانشگاهی را راه اندازی کنیم و از جامعه المصطفی هم می‌خواهیم از ما حمایت کند.



ثاقب اکبر خاطرنشان کرد: ما نباید از اهل سنت در برخی مباحث مانند حدیث و علوم قرآنی عقب بیفتیم.



وی ابراز داشت: آن‌ها پیشرفتهای زیادی در علوم قرآنی و تفسیر به خصوص حدیث کرده‌اند حتی در ترکیه کارهای زیربنایی شروع شده و ما هم باید اقدامات بیشتری انجام دهیم.



مدیر آکادمی اخوت پاکستان افزود: طلاب باید در همه دنیا با هم متحد شوند و پیام اهل بیت (ع) را با مهربانی و محبت به علاقه مندان و انسان‌های آزاده منتقل کنند.



وی بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک با ادیان دیگر تاکید و خاطر نشان کرد: برگزاری این جلسات موجب شناساندن بیشتر مکتب اهل بیت (ع) در دنیا خواهد شد.