امير حسين زادگان : از ديد غربي ها ، ناشران ايراني راهزن فرهنگي هستند ! / به دليل قانون تحريم نمي توانيم با ناشران آمريكايي قرارداد ببنديم

به گزارش خبرنگاركتاب " مهر" ، حسين زادگان پس ازبازگشت ازنمايشگاه كتاب فرانكفورت آلمان درباره نتايج حضوردراين نمايشگاه گفت : اين اولين سالي است كه من به عنوان غرفه دار دراين نمايشگاه شركت كردم .اما حداقل هفت مرتبه در دوره هاي قبل، از اين نمايشگاه بازديد كرده ام .

وي درباره ي نحوه حضوردراين نمايشگاه گفت : امسال به عنوان ناشر ميهمان ازايران شركت كردم . هزينه هاي حضور واقامت ما توسط نمايشگاه فرانكفورت تامين شد و به جز اين هزينه اي بابت اجاره غرفه ازمن دريافت نشد .

اميرحسين زادگان افزود : فضايي كه به ناشران مهمان اختصاص داده مي شود چهارمتر است ، اما كساني غرفه اجاره مي كنند -همانند كشورآمريكا وروسيه - فضايي 200متري يا بيشترهم مي توانند در اختياربگيرند.

حسين زادگان مدت زمان نمايشگاه كتاب فرانكفورت را پنج روزعنوان كرد و افزود : قبل ازنمايشگاه درسلسله سمينارهايي

شركت كرديم كه مباحث حوزه نشر در آن بحث وبرسي مي شد .در كنارآن گفت وگوهايي با حضور پنجاه ميهمان- همانند ما- كه از كشورهاي مختلف دعوت شده بودند ، تشكيل شد.

وي افزود : نمايشگاه كتاب فرانكفورت به منظورتبادل فرهنگي هرساله ناشراني ازكشورهاي مختلف كه خود امكان حضوردر اين نمايشگاه را ندارند به عنوان ميهمان دعوت مي كند و هزينه هاي آنان برعهده نمايشگاه است .

مدير نشر " ققنوس " درباره ي نتايج به دست آمده ازحضور انتشارات خود وهمچنين ديگر ناشران ايراني دراين نمايشگاه به "مهر" گفت : در نمايشگاه كتاب فرانكفورت ، كتاب خريد وفروش نمي شود وبيشتر معامله ومبادله " كپي رايت " صورت مي گيرد .

ناشران ديگر كشور ها با ديد بدي به ما نگاه مي كنند آنها ما را راهزن فر هنگي مي دانند

وي افزود : به دليل اين كه قانون كپي رايت در ايران رعايت نمي شود ناشران ايراني كمتر مي توانند در اين نمايشگاه موفق عمل كنند . دراين نمايشگاه همه فروشنده اند وكسي خريدار نيست.

وي گفت : بيشترين فروش كپي رايت توسط آمريكا وانگليس است وبعد از آن با فاصله زيادي ديگركشورها هستند .حتي كشورهايي مثل آلمان وفرانسه هم خيلي كم مي توانند كپي رايت كتابها يشان را به ديگر كشورها بفروشند وبيشترخريدار هستند .

حسين زادگان افزود : ناشران ديگر كشورها نگاه بدي به ما دارند ، آنها ما را راهزن فرهنگي مي دانند ودربرخورد با ما همه حواسشان را جمع مي كنند كه مبادا سرشان كلاه بگذاريم با اين ديد ما چگونه مي توانيم به آنها كتاب بفروشيم ؟

وي در پاسخ به اين سوال خبر نگار " مهر " كه با توجه به عدم تواناي ناشران ايراني در رقابت با ناشران ديگر كشورها ثمره حضور ما در اين نمايگاه چيست ؟ گفت : ار تباط داشتن با ناشران ديگركشورها به نشر ما وسعت ديد مي دهد وناشران را ترغيب مي كند كه به نفع ماست كه به اين قانون بپيونديم .

يكي ديگرازمشكلات ما ترجمه است است متر جماني كه بتوانند فارسي ترجمه كنند خيلي كم هستند وناشران خارجي نمي توانند محتواي كتاب را برسي كنند . حتما بايد متن را به زبان دوم مثل انگليسي ترجمه كرد تا آنها ببينند كتاب من به دردشان مي خورد يا نه .البته معدود متر جماني هم هستند كه كتاب ها يي را مي گيرند وچون به فارسي تسلط دارند مي خوانند وبه ناشرانشان اعلام مي كنند كه برا ي چاپ مناسب است يا نه .

اميرحسين زادگان درمورد تعهد موسسه انتشاراتي " ققنوس " به قانون" كپي رايت" گفت :دو سال است كه سعي مي كنم اكثر كتاب هاي ترجمه اي كه متنشر مي كنم با رعايت قانون "كپي رايت " با شد .در اين مدت با تعدادي از ناشران اروپايي قرارداد بسته ام وكتاب هايشان را در ايران با قرار داد منتشر مي كنم .

وي درباره ي نحوه ارتباط با ناشران آمريكايي (همچون نشرراتلج ) گفت : به دليل قانون تحريم نمي توانيم با ناشران آمريكايي قرارداد ببنديم .وقتي ما پيشنهاد همكاري به ناشران آمريكايي مي دهيم آنها تنها مي توانند اجازه نامه اي به ما بدهند كه اگر چه قراردادي دو طرفه نيست اما براي ما شكل قانوني دارد وبر اساس آن دست به اتتشار كتاب مي زنيم .

حسين زادگان تصريح كرد : ما اجباري براي اين كار نداريم وتنها بدليل رعايت احترام صاحبان حق خود را موظف مي دانيم براي ترجمه وچاپ كتاب ناشران خارجي از آنها كسب اجازه كنيم . من فكر مي كنم بيشتر كتا بهاي كه از زبان فارسي در ديگر كشور ها چاپ مي شود به خاطر روابط دوستانه است كه ميان ناشران آنطرف ونويسندگان ما پيش آمده وگرنه به طور معمول ناشران خارجي دنبال اين نيستند كه از نويسندگان ايراني كتاب چاپ كنند .

تنها بدليل رعايت احترام صاحبان حق خود را موظف مي دانيم براي ترجمه وچاپ كتاب ناشران خارجي از آنها كسب اجازه كنيم .

مديرنشر" ققنوس " به خبرنگار كتاب "مهر " گفت : اين كه من مي گويم حضور ناشران ايراني در اين نمايشگاه به نفع نشر كشور ماست به دليل همين روابط است كه ايجاد مي شود ،وقتي من از ناشري دو كتاب مي خرم مي توانم به او پيشنهاد بدهم كه تو هم يك كتاب از من خريداري كن !

مدير انتشارات ققنوس درباره ي تعداد عناوين كتابهايي كه درنمايشگاه كتاب فرانكفورت عرضه كرده به خبرنگاركتاب " مهر " گفت :130 عنوان كتاب در اين نمايشگاه عرضه كردم كه از ميان آنها 110 عنوان تاليف و20 عنوان ترجمه بود .