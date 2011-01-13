به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، روز هفتم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 19:45 امروز پنجشنبه با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های ژاپن و سوریه پیگیری شد.

این مسابقه که از گروه B مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا و در ورزشگاه "سهیم بن حمد" شهر دوحه برگزار شد در پایان به برتری 2 بریک تیم ژاپن انجامید. ژاپن با این پیروزی چهار امتیازی شد و به لطف گل‌زده بیشتر نسبت به تیم اردن صدرنشین گروه خود شد.

ژاپن در مصاف با سوریه ابتدا با گلزنی "ماکوتو هاسه‌به" در دقیقه 35 پیش افتاد و با پیروزی یک برصفر نیمه اول را پشت سر گذاشت. بازی با برتری یک برصفر تیم ژاپن پیگیری می شد تا اینکه تیم سوریه در دقیقه 72 به یک پنالتی رسید که ماحصل تصمیم بحث برانگیز داور مسابقه، محسن ترکی بود.

این داور ایرانی در دقایق میانی نیمه دوم خطای دروازه بان تیم ژاپن روی مهاجم سوری را در شرایطی که مشکوک به آفساید بود، پنالتی گرفت تا برای دقایقی بازی متوقف شود. به دنبال این برخورد دروازه بان تیم ژاپن از بازی اخراج و به سود تیم سوریه اعلام پنالتی شد. ضربه پنالتی را "فراص خطیب" در دقیقه 74 به تور دروازه ژاپن چسباند و بازی را به تساوی کشاند.

ژاپن که با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد، 6 دقیقه پس از گلزنی سوریه به یک ضربه پنالتی رسید. ترکی این بار برخورد مدافعان سوری با مهاجم ژاپنی را پنالتی اعلام کرد و به "کیسوکه هوندا" این فرصت را داد تا بازی را به سود تیمش کند. هافبک تاثیرگذار ژاپن به خوبی قدر این فرصت را دانست و تیمش را با نتیجه 2 بر یک پیش انداخت.

در دقایق پایانی مسابقه ژاپن با اداره جریان بازی به یک پیروزی با ارزش دست یافت و با چهار امتیاز صدرنشین گروه B مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا شد.

محسن ترکی داور بازی ژاپن - سوریه در جریان این بازی 9 کارت زرد و قرمز نشان داد و در دقیقه 3+90 "ندیم صباغ"، بازیکن تیم سوریه را از زمین اخراج کرد.

با نتایجی که در دیدارهای امروز و امشب رقم خورد، جدول رده بندی گروه B مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا به شرح زیر درآمد:

* اردن یک - عربستان صفر

* سوریه یک - ژاپن 2

جدول رده بندی:

1- ژاپن 4 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3 گل زده، 2- اردن 4 امتیاز - تفاضل گل 1+، 2 گل زده، 3- سوریه 3 امتیاز، 4- عربستان بدون امتیاز