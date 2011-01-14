خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: انتخابات اتاق بازرگانی ایران (اسفندماه ) نزدیک است و محمد نهاوندیان که در سال 85 توانست در رقابتی نفس‌گیر، بر رئیس سنتی این اتاق غلبه کند و به ریاست پارلمان بخش خصوصی ایران برسد، در حال ارزیابی شرایط است.

وی که روزگاری معاون یحیی آل اسحاق - وزیر بازرگانی دولت هاشمی رفسنجانی - بود، در انتخابات آتی احتمالا با او به رقابت خواهد پرداخت؛ اگرچه برخی اخبار غیر رسمی از توافقات احتمالی پشت پرده برای تقسیم بندی صندلی‌های ریاست هیئت رئیسه حکایت دارد.

به هر حال، در روزهای سرد تهران به گفتگویی داغ با محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران پرداختیم؛ گفتگویی که اگر زمان اجازه می‌داد شاید بسیار خواندی تر و جذاب‌تر می‌شد.

از مدرسه علوی تا تحصیلات حوزوی و دکترای اقتصاد

نهاوندیان می‌گوید که در مدرسه علوی درس خوانده و در ادامه تحصیلات حوزی را سپری کرده است اما به دلیل اینکه به رشته اقتصاد علاقه زیادی داشته، سرانجام تحصیلاتش را در این رشته ادامه داده تا اینکه دکترای اقتصاد خود را از کشور آمریکا گرفته است.

او فعلا دوست ندارد خبر جنجال‌ساز خود در سال 85 مبنی بر سفرش به واشنگتن را که حتی رئیس جمهور از آن ابراز بی اطلاعی کرد و وزیر وقت امور خارجه امریکا (رایس) در همان زمان نیز اظهارنظرهایی در این باره داشت، راز گشایی کند.



البته این پرسش را زمانی از رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور پرسیدیم که وقت مصاحبه تمام شده بود و وی باید به استقبال میهمانان پس از ما می‌رفت.

ماجرای تاسیس موسسه‌ اسلامی در وانشگتن

نهاوندیان در این گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که موسسه تحقیقات و اطلاعات اسلامی در واشنگتن در زمانی که شما در آمریکا بودید، فعالیت خود را آغاز کرد و گویا جنابعالی از موسسان آن بودید؟ گفت: بله، توفیق خدمت داشتم.

پرسیدیم هنوز هم این موسسه به فعالیتهایش ادامه می‌دهد؟ پاسخ داد: فعالیتهایش ادامه دارد. گفتیم موسسه تحقیقات و اطلاعات اسلامی در واشنگتن با مراکز اسلامی ارتباط دارد؟ گفت، بله این موسسه انجام تحقیقات و تولید محصولات فرهنگی را انجام می‌دهد. در پایان سئوال کردیم که هم هنوز با آن موسسه ارتباط دارید، پاسخ داد: بله.

از مرحله نخستین هدفمندی یارانه‌ها با آرامش عبور کردیم

به گزارش مهر، در ادامه از رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره هدفمندی یارانه ها سئوال کردیم که 26 روز از اجرای آن می‌گذرد. محمد نهاوندیان به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه هفته‌های نخستین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با آرامش و متانت آغاز و مرحله نخست آن پشت سر گذاشته شده است و هم اکنون از مرحله دغدغه های نخستین در مدیریت "روانی-سیاسی" جامعه و اجتناب از تکان‌های انتظارات تورمی گذر کرده ایم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در بخش مصارف خانگی، دو وجه امتیاز بسیار مهم با مصارف انرژی در بخش تولید وجود دارد؛ اول اینکه تاثیر پذیری الگوی مصرف در مصرف خانگی بسیار سریع می تواند اتفاق بیافتد؛ به این معنا که اگر علایم قیمتی از سوی مشترکان دریافت شود، به جای اینکه 4 لامپ در خانه استفاده شود، 2 لامپ جایگزین خواهد شد؛ بنابراین اصلاح الگو، با یک تصمیم یک شبه امکان پذیر است.

وی ادامه داد: در مقابل اصلاح الگو در بخش تولید، اندکی زمان بر است؛ چراکه خط تولید و ماشین آلات باید تغییر کرده و تکنولوژی به روز مورد استفاده قرار گیرد، شاید هم لازم باشد تا اختراعات جدید جایگزین شود.

یارانه نقدی تولیدکنندگان را بدهید

نهاوندیان گفت: دومین نکته این است که در بخش مصرف خانگی، دولت با نوعی پیش بینی و پیش دستی عمل کرد و وجوه یارانه قبل از اینکه قیمتها افزایش یابد، به صورت مستقیم به حساب افراد واریز شد؛ اما در بخش تولید هنوز این کار صورت نگرفته است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تاکید کرد: اگر به دنبال موفقیت این قانون بوده و بخواهیم اجتناب از بالارفتن قیمتها تضمین شود، لازم است در بخش تولید شرایط لازم برای جلوگیری از افزایش قیمتها را فراهم کنیم. به هرحال قیمت نهاده های انرژی که بخشی از قیمت تمام شده تولید است، با اجرای قانون افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: برای اینکه تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی، در قیمت تمام شده اثرگذار نباشد یا باید تکنولوژی عوض شود که البته زمان‌بر است و یا باید افزایش قیمت نهاده‌ها جبران شود که نیازمند پرداخت مستقیم از سوی دولت است.

نهاوندیان گفت: در قانون تصویبی به صراحت گفته شده که باید 30 درصد از عواید حاصل از اجرای قانون، به بخش تولید اختصاص یابد. به نحوی که با همان منطق و نگاهی که در بخش مصرف عمل شد، باید در بخش تولید عمل کنیم تا اطمینان کافی بوجود آید.

به گزارش مهر، براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ( به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی)، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص می‌یابد.

باید شاگرد اول شویم

وی با بیان اینکه راه برای اصلاح مستمر طرح بسته نیست، خاطرنشان کرد:همانطور که در گازوئیل مورد نیاز بخش تولید، اصلاحاتی در قیمتهای مصوب صورت گرفت، می توان از طریق تعامل سازنده میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان بخش تجارت با مسئولان دولتی، این اصلاحات را صورت داد و اقدامات اطمینان بخش را پی گرفت.

نهاوندیان گفت: در آن صورت می توان مطمئن شد که فشار قیمتی بر مصرف کنندگان یا فشار هزینه ای بر تولیدکنندگان بوجود نخواهد آمد. یادمان نرود که مقصود اصلی از هدفمندی یارانه ها ارتقای بهره وری است؛ یعنی این طرح که بخشی از طرح تحول اقتصادی است، قرار است اقتصاد کشور را به اقتصاد سند چشم انداز برساند.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در واقع آزمون موفقیت کشور در این طرح زمانی نمره قابل قبول خواهد داشت که ایران در مسابقه سال 1404، شاگرد اول منطقه شود، البته پیروزی ایران در آن مسابقه، مرهون ارتقای بهره وری است.

نهاوندیان گفت: در این مسیر باید خود را با قطب نمای اول شدن در منطقه تنظیم کنیم و البته از ابزار بهره وری نیز بهره گیریم.

برقراری عدالت اجتماعی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، برقراری عدالت اجتماعی را از جمله اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دانست و گفت: باید به خود یادآوری کنیم که مهمترین گام در مسیر عدالت اجتماعی، تامین اشتغال برای جوانان کشور است؛ بنابراین قبل از اتخاذ هر تصمیم اقتصادی، باید اطمینان حاصل شود که با اجرای این تصمیم نه تنها فرصتهای شغلی کم نمی شود؛ بلکه فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: نباید به گونه ای عمل شود که اگر دخل و خرج یک تولیدکننده با هم همخوانی ندارد، او تولید خود را کم کند و به تبع آن، ‌از اشتغال بکاهد.

پرداختهای مستقیم به تولید آغاز نشده است

نهاوندیان با بیان اینکه پرداختهای مستقیم یارانه ای در بخش تولید هنوز آغاز نشده است، تصریح کرد: در مورد تامین تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی، قاعدتا باید این تسهیلات را در مقوله کمک به تغییر تکنولوژی آن بخش هزینه شود؛ اما در مورد 30 درصدی که در قانون در مورد اختصاص به بخش تولید، پیش بینی شده، تصریح شده است که پرداخت بلاعوض باشد. در آن صورت است که می توان از افزایش قیمت جلوگیری کرد.

پیش بینی اقتصاد ایران در سال 90

رئیس اتاق بازرگانی درباره پیش بینی خود از اقتصاد ایران در سال 90 که همزمان با سال دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است؛ تنها به این جمله بسنده کرد که این سئوال سختی است که اجازه می خواهم به آن جواب ندهم.

جبران کاستی‌ها در بسته پولی سال آینده

عضو شورای پول و اعتبار همچنین در پاسخ به سئوالی درباره بسته سیاستهای پولی سال 90 نیز اظهارداشت: این بسته هنوز در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است؛ ولی حتما مطرح خواهد شد. البته تاکید ما نیز این است که با استفاده از تجاربی که در دو سال اخیر اندوخته شده؛ کاستی های بسته‌های قبلی باید جبران و نیاز واحدهای تولیدی مرتفع شود، ضمن اینکه تجارب گذشته نیز باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

اصراری بر عضویت در مجمع بانک مرکزی نداشتیم

آیا موضوع حضور بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی در مجمع بانک مرکزی در جلسات اخیر شورای پول اعتبار بحث نشده است؟ پرسش دیگر مهر از نهاوندیان بود که وی چنین گفت: مجمع بانک مرکزی، رکن بالاتر از شورای پول و اعتبار است ولی در شورای پول و اعتبار، بحثی در این رابطه صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: اتاق اصراری برای حضور در مجمع عمومی بانک مرکزی نداشت؛ چراکه مجمع بانک مرکزی شئون حاکمیتی دارد، در حالی که بخش خصوصی مایل است که صدایش در جریان تدوین و تصویب سیاستها شنیده شود که البته محل سیاستگذاریها نیز شورای پول و اعتبار است که اتاق نیز به نمایندگی از بخش خصوصی حضور دارد.

اصلاح نرخ ارز

رئیس پارلمان بخش خصوصی و عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر ضرورت اصلاح نرخ ارز، گفت: به هرحال یکی از بحثهای جدی در طرح تحول اقتصادی، بحث سیاستهای ارزی است. نمی توان از یکسری سیاستهای تجاری، صنعتی، مالی و مالیاتی پیشرو سخن گفت، بدون اینکه رابطه اقتصاد خود با اقتصاد جهانی را که در نرخ ارز تجلی پیدا می کند، مورد توجه قرار داد.

وی اظهار داشت: آنچه که در برنامه پنجم تصمیم گیری شده و باید ملاک سیاستگذاریهای بعدی قرار گیرد، این است که در تعیین نرخ ارز و سیاستهای ارزی، نرخ تورم داخلی و خارجی و قدرت رقابت صادرکنندگان در بازارهای صادراتی، مورد توجه قرار گیرد. اگر به این اصل توجه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که باید حداقل فاصله نرخ تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز، هر سال لحاظ کرد.

آمار بی سابقه چکهای برگشتی

نهاوندیان همچنین در رابطه با معوقات بانکی نیز گفت: اتاق بازرگانی قصد دارد از مجموع مسائلی که در رابطه با مطالبات معوق بانکها از بنگاه‌ها و مطالبات معوق بنگاه‌ها از دولت و راه حلهایی که در این رابطه می توان اندیشید، همایشی برگزار کند.

وی تصریح کرد: باید بتوان با به چرخش درآوردن چرخ اقتصاد، مطالبات معوق را ریشه کن کرد. حل مطالبات معوق در ایجاد رونق اقتصادی است؛ اگر چرخ اقتصاد را ثابت نگه داریم، تمامی بخشها در آنجایی که هستند، متوقف می مانند و این امر، دلیل اصلی آمار بی سابقه چکهای برگشتی است.

در قیام بانکی حتما به دولت کمک می‌کنیم

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رئیس جمهور سال 90 را سال قیام در نظام بانکی اعلام کرده است و گویا شما هم درباره این بخش حرفهای و گلایه های زیادی دارید؟ خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاری در نظام بانکی حتما مورد نیاز است. این اصلاحات باید هم در مسیر گسترده کردن رقابت در حوزه خدمات بانکی و ارتقای کیفیت آن و هم در اجرای واقعی آموزه های اسلامی در حوزه بانکداری و ایجاد امکان برای خدمات قرض الحسنه از سوی دیگر و استفاده از خدمات ابزارهای جدید مالی اسلامی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در محور سوم، اصلاحات باید با تعریف دقیق و تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی صورت گیرد تا اقتصاد کشور را از ریسک بحران ها در نهادهای مالی، همچنان که در برخی کشورهای دیگر پیش آمده است؛ مصون بماند.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی در انجام این اصلاحات، یاری رسان دولت خواهد بود، گفت: وظیفه اتاق بازرگانی همچون همیشه این بوده است که نظرات مشورتی خود را به سه قوه ارایه دهد. اصلاحات ساختاری بانکی نیز از جمله موضوعاتی است که در سرنوشت اقتصادی کشور تاثیر دارد و حتما اتاق نظرات خود را در مورد آن ارایه خواهد داد.

بخش دیگر گفتگوی مهر با نهاوندیان در روزهای آینده منتشر می شود.

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