کره شمالی مرموزترین حریف ایران/ سرنوشت نوجوانان تکرار نشود

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی ساعت 16:45 امروز شنبه در ورزشگاه قطر اسپورت دوحه برابر کره‌شمالی صف‌آرایی خواهند کرد که با پیروزی در گام نخست برابر قهرمان آسیا از روحیه و انگیزه بالایی برخوردارند، مسئله‌ای که روی دیگر سکه آن یعنی غرور، می تواند به ضرر تیم ملی در بازی حساس و تعیین کننده برابر کره شمالی باشد.

تیم ایران گرچه سه امتیاز بازی نخست برابر عراق را بدست آورده اما ممکن است شکست برابر تیم کره‌ شمالی و از دست دادن امتیاز برابر امارات، حتی زمینه حذفش از دور مسابقات جام ملت‌های آسیا را فراهم آورد؛ اتفاقی که چندی پیش برای تیم شاگردان اکبر محمدی در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا رخ داد.

آن تیم در گام نخست عمان یکی از مدعیان گروهش را با چهار گل مغلوب کرد اما در حالی برابر کره‌شمالی شکست خورد که آن تیم در بازی نخست خود از پنج بازیکن اصلی‌اش استفاده نکرد و با چهر‌ه‌ای کاملا متفاوت از نظر فنی و نفرات، موفق به برتری مقابل نوجوانان ایران شد.

اکبر محمدی، عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم نوجوانان در خصوص تیم کره‌شمالی گفت: از تیم کره شمالی در بازی نخست چیزی ندیدم اما ممکن است این استراتژی آنها باشد. البته تاحدودی پس از اینکه ضربه پنالتی را از دست دادند، روحیه آنها از بین رفت و تیم امارات توانست برتری خود را به این تیم تحمیل کند.

وی اضافه کرد: کره‌ای‌ها در بازی با امارات از بازیکن شماره 6 خود که به او "رونالدو" می‌‌گویند در دقایق پایانی استفاده کردند و این احتمال وجود دارد که آنها با تغییرات گسترده برابر ما به میدان بیایند. به همین دلیل تیم ایران باید با استراتژی پیروزی اما توام با احتیاط تاکتیکی مقابل این تیم به میدان برود.

عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال همچنین خاطرنشان کرد: فوتبال در کره‌شمالی به یک فرهنگ تبدیل شده است و آنها سعی دارند کمبودهای خود در عرصه بین الملل را در فوتبال برطرف کنند. همین مسئله دنیایی از انگیزه را در بازیکنان این تیم در بازی با تیم‌های مطرح ایجاد می‌کند. البته ضربات ایستگاهی می‌تواند اسلحه پنهان ایران برای موفقیت مقابل این تیم باشد.

اردشیر پورنعمت که یک دوره کلاس مربیگری هم در کره شمالی برگزار کرده است، با تاکید بر اینکه کره‌ای‌ها در ضد حملات بسیار خطرناک هستند، گفت: یکی از مشکلات اساسی تیم ایران شکافی است که بین جلال حسینی و حاج صفی وجود دارد. قطعا حریفان هم از این مسئله اطلاع دارند و اگر کادرفنی نتواند این مشکل را برطرف کند، سرعت کره‌ای‌ها برای‌‍مان دردسر ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه دیدار کره‌شمالی برابر ترکمنستان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 را از نزدیک دیده است، خاطرنشان کرد: کره‌ای‌ها تیمی غیر قابل پیش بینی هستند. بازیکنان تیم کره شمالی به خیلی از مسائل تاکتیکی توجه ندارند اما همانند یک سرباز برای تیم‌شان در زمین جنگیده و انتحاری بازی می‌کنند و باید در هر لحظه مواظب آنها بود.

مدرس AFC از کادرفنی تیم ملی خواست به بازی نخست تیم کره شمالی توجه نکند زیرا احتمال تغییرات در نوع بازی و نفرات این تیم بسیار زیاد است و خاطرنشان کرد: ترکیب نخست تیم ملی زیاد مهم نیست بلکه بازیخوانی مناسب قطبی و کادرفنی تیم ملی بعد از گذشته 15 دقیقه از مسابقه، می‌تواند به موفقیت تیم ملی در این بازی مهم تاثیرگذار باشد.

استراتژی استفاده نکردن از بازیکنان تاثیرگذار موضوعی است که حتی "تونگ جو سوپ" سرمربی تیم ملی کره‌شمالی در نشست خبری روز جمعه اش به آن اشاره کرد: "در دیدار با امارات دو بازیکن اصلی ما نمی‌توانستند بازی کنند که با اضافه شدن آنها شرایط ما برابر ایران بهتر می‌شود".

سرمربی تیم ملی فوتبال کره شمالی به هیچ عنوان به دلیل اصلی بازی نکردن این دو بازیکن مقابل امارات اشاره نکرده اما تاکید دارد آنها مقابل تیم کشورمان به میدان می‌روند.

با این شرایط مربیان تیم ملی و 11 مرد حاضر در دیدار با کره‌شمالی باید بسیار با احتیاط برابر این حریف غیر قابل پیش‌بینی به میدان بروند تا با کسب امتیاز در این مسابقه، شانس صعود به مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا را از دست ندهند.