به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، جواد نکونام پس از تمرین پنجشنبه شب تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: کادر فنی دیدار تیم های کره شمالی و عراق را برای کلیه بازیکنان آنالیز کرد تا همه به شناخت خوبی از این دو تیم دست پیدا کنند. الان شناخت خوبی از دو حریف پیش روی تیم ملی داریم.

وی در مورد کره شمالی که حریف روز شنبه تیم ملی است گفت: به شناخت خوبی از این تیم دست پیدا کرده ایم و با توجه به توصیه های مربیان در تمرینات روی نقاظ ضعف آنها کار کرده ایم. کره شمالی تیم خوب و قدرتمندی است که باید با قدرت برابر آنها به میدان برویم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که آیا پیروزی برابر عراق باعث نشده است بازیکنان تیم ملی با غرور به مصاف کره شمالی بروند خاطرنشان کرد: تصور نمی کنم اینطور باشد. بازیکنان تیم ملی همه با تجربه هستند و می دانند که غرور در چنین بازیهای به تیم لطمه خواهد زد.

وی ادامه داد: با تمام توان به مصاف کره شمالی می رویم و هر چند که می دانیم کار سختی پیش رو داریم اما برای تیمی که می خواهد قهرمان شود نباید نام حریفان مهم باشد. ما به پیروزی در این بازی نیاز داریم و باید با کسب هر سه امتیار راه صعودمان به مرحله بعد را هموار کنیم.

جواد نکونام در پاسخ به این پرسش که چند درصد شانس قهرمانی برای ایران قائل هستید گفت: نمی شود از الان این پیشی بینی را کرد. ما بازی اول را با پیروزی پشت سرگذاشته ایم و این تنها یک شروع خوب بود. برای رسیدن به قهرمانی راه سخت و دشواری پیش رو داریم و باید با حریفان قدرتمندتری بازی کنیم.

وی افزود: درست است که بازی با عراق را با پیروزی پشت سرگذاشتیم اما نمی توان از عراق به عنوان یک تیم بزرگ نام برد. آنها قهرمان دوره قبل بودند اما واقعیت این است که شرایط تیم ها نسبت به قبل فرق کرده است. ما کار سختی داریم اما با تمام وجودمان برای رسیدن به موفقیت تلاش می کنیم.

تیم ملی فوتبال کشورمان که در نخستین دیدار خود برابر تیم ملی عراق به پیروزی 2 بر یک دست پیدا کرده بود، ساعت 16:15 دقیقه به وقت قطر روز شنبه در ورزشگاه قطر اسپورت سیتی به مصاف تیم ملی فوتبال کره شمالی خواهد رفت.