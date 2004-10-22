كتابهاي " حسين سناپور " و " نجف دريابندري " پشت ترافيك كاغذ

به گزارش خبرنگار كتاب " مهر" ، مجموعه داستانهاي ايراني باعنوان داستان هاي محبوب من (جلد چهارم ) كه بخش دوم ازاين مجموعه دهه شصت را دربرمي گيرد ، مربوط به آثارعلي اشرف درويشيان است و به همت رضا خندان مهاباي تنظيم شده است . " با گارد باز" جديد ترين مجموعه داستان هاي حسين سناپور و " رمادي " نوشته آرش جواهري و" غم آخر" به قلم مرتضي حقيقت ، توسط اين ناشر آماده انتشار شده اند.



همچنين ازادبيات داستاني جهان ، كتاب " توفان بزرگ " نوشته نويسنده آمريكاي جنوبي گابريل گارسيا ماركز با ترجمه هرمزعبد الهي ، " شوايك " اثر ياروسلاو هاشك با ترجمه كمال ظاهري ، " گل هاي معرفت " از اريك امانوئل اشميتبا ترجمه سروش حبيبي و " گور به گور " نوشته ويليام فاكنر نويسنده بزرگ آمريكايي با ترجمه نجف دريا بندري ( چاپ دوم ) درنوبت چاپ هستند.



همچنين كتاب هاي : " گل هاي صحرا" خاطرات واريس ديري و كاترين ميلر با ترجمه مشترك خورشيد نجفي و شهلا فيلسوفي و " شورش " زندگي نامه كريم پور شيرازي به همت محمد رضا ال ابراهيم ، با موضوع خاطره وسرگذشت نامه در انتظارچاپ به سر مي برند .



به گزارش خبرنگار "مهر" دوجلد كتاب هنري با عنوان " نقش آبي سيمين " درباره ي بازيگري فاطمه معتمد آريا و" هنر - علم " به قلم اليان استراز برگ با ترجمه سهيلا ماهرنيا وكتاب " تا ابديت لحظه عشق " مجموعه اشعارغاده السمان شاعربرجسته مصري با ترجمه كمال ظاهري درنشرچشمه آماده چاپ شده است . به گفته يكي ازمسولين اين انتشارات ، با مشكلي كه درتهيه كاغذ وجود دارد چاپ اين كتاب ها با وقفه مواجه شده است .