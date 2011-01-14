بازی دوستانه ذوب آهن در امارات نیمه کاره ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "حسام حسن" سرمربی الزمالک مصر که به پنالتی دقیقه هفت گرفته شده توسط "محمد عبدالله" داور اماراتی علیه تیمش اعتراض داشت به این اعتراضات ادامه داد تا در نهایت در دقیقه 35 بازی داور مجبور به اخراج وی از زمین مسابقه شود.

در این میان حسام حسن که کاملا کنترل اعصاب خود را از دست داده بود، از رفتن به بیرون زمین مسابقه خودداری کرد.

محمد عبدالله داور اماراتی نیز با مشاهده این وضعیت که در یک رقابت دوستانه رخ داده بود در نهایت تصمیم به لغو بازی میان الزمالک و ذوب‌آهن اصفهان گرفت. پس از این تصمیم کادر تیم الزمالک تلاش بسیاری برای تغییر تصمیم داور انجام دادند که این تلاش‌ها به جایی نرسید.

در نهایت تماشاگران حاضر در استادیوم النصر دبی که بلیت‌های گرانی را خریداری کرده بودند نسبت به اعتراضات حسام حسن که باعث لغو بازی شده بود اعتراض کردند.

بنابراین گزارش، بازیکنان دو تیم پس از لغو بازی هر کدام نیمی از زمین را در اختیار گرفته و به تمرین پرداختند.