به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم ملی امروز جمعه با پیروزی محمدرضا اخلاق پسند مقابل میدیا لطف الله نسبی و صدرنشینی این بازیکن در جدول رده‎بندی بازیکنان برتر تنیس روی میز کشور به پایان رسید.

در دیدار نهایی مرحله دوم مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم ملی که در سالن شهید عضدی تهران برگزار شد، محمدرضا اخلاق پسند با نتیجه 4 بر 2 مقابل میدیا لطفا الله نسبی به پیروزی دست یافت. در دیدار رده‏بندی این رقابت‏ها نیز افشین نوروزی با نتیجه مشابه موفق به شکست نیما عالمیان شد.

بدین ترتیب در پایان مرحله دوم مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم ملی و با در نظر گرفتن مجموع امتیازات به دست آمده طی دو مرحله این مسابقات و همچنین رقابت‎های رده‏بندی دسته برتر، رده‏بندی نهایی بازیکنان به شرح زیر اعلام شد:

1- محمدرضا اخلاق پسند 5/27 امتیاز

2- افشین نوروزی 5/26 امتیاز

3- نوشاد عالمیان 24 امتیاز

4- میدیا لطف الله نسبی 22 امتیاز

5- نیما عالمیان 5/21 امتیاز

6- مهران احدی 20 امتیاز

7- واحد مالمیری 5/13 امتیاز

8- مسعود یعقوبی 5/11 امتیاز

9- اکبر بهمنی 9 امتیاز

10- محسن خطیون 8 امتیاز

11- مجتبی امینی 7 امتیاز

12- محمد فرقدانی 5/4 امتیاز