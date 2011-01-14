به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عبدالله جوادی آملی شامگاه پنجشنبه در دیدار اعضای شورای عالی حوزه های علمیه استان تهران با مقایسه ای بین رژیم ارباب رعیتی در زمان شاه و در حوزه های علمیه تصریح کرد: اگر بخواهیم حوزه موفقی داشته باشیم و روحانیت بتواند در دلهای مردم جایی باز کند، باید رژیم ارباب رعیتی را در حوزه های علمیه ابطال کنیم.



استاد برجسته حوزه علمیه افزود: رژیم ارباب رعیتی در مسائل کشاورزی این بود که ارباب کشاورز را به سوی خود دعوت می کرد؛ شناخت و ابطال این رژیم کارسختی نبود اما شناخت رژیم ارباب رعیتی درحوزه های علمیه و ابطان آن بسیار دشوار است.



مرجع عالیقدر جهان تشیع با اشاره به مصادیقی از رژیم ارباب رعیتی در حوزه های علمیه تاکید کرد: پهن کردن بساط رساله در غیر فصل و دعوت به مرید و مراد، غده ای است که نمی گذارد روحانیت موفق باشد و مردم آنها را در جانشان قبول کنند.

آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: این رژیم در هر عصری که بر حوزه های علمیه سایه افکند، روحانیت را ضربه زده است.



به این فکر نباشید که ما را تحریم کردند



استاد برجسته حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این روایت وجود مبارک پیامبر اسلام صل الله علیه که فرمودند «طَـلَبُ الْعِلْمِ فَریضَةٌ» تصریح کردند: طلب علم فریضه است و زمانش حداقل یک قرن و زمینش هم ماوراء عالم است.



وی تاکید کرد: پیامبر اسلام(ص) و امام صادق(ع) به صورت رسمی فرمودند «انما العلم ثلاثه آیةٌ محکمه سنةٌ قائمه فریضةٌ عادله» ولی آنچه که در سالهای اخیر رایج شده، آیهٌ المحکمه فقه الاصول، سنهٌ القائمه فقه الاصول و فریضهٌ العادله فقه الاصول است.



مفسر بزرگ قرآن کریم با اشاره به تحریم نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: به این فکر نباشید که ما را تحریم کردند؛ آنهایی که تحریم کننده هستند سیاسیونی هستند که هم تعدادشان کم است و هم بدنام هستند.



وی با یادآوری این نکته که کشورها را دانشمندان اداره می کنند تصریح کرد: دانشمندان و علما اگر بفهمند که در اینجا چه خبر است رغبت و گرایش زیادی خواهند داشت و این طور نیست که حرف های سیاسیون خودشان را بپذیرند.



آیت الله جوادی آملی با اشاره به بالابودن ضریب هوشی اندیشمندان کشورهای دیگر، تاکید کرد: ضریب هوشی آنها بالاست ولی دستشان خالی است و اگر ما بتوانیم دستورات الهی و آموزه های اهل بیت(ع) را به آنها ارائه کنیم، صاحب خردان آنها حتما به سمت ما می آیند.



مرجع عالیقدر جهان تشیع با بیان اینکه آنها اگر به سمت الهیات حرکت کنند همانند ارسطو و افلاطون رشد و ترقی پیدا می کنند، تاکید کرد: الان اگر یک کتاب عمیق علمی منتشر شود قبل از اینکه ما متوجه شویم آنها از این کتاب باخبرند.



عالمان دینی به علوم مختلف مجهز شوند



استاد برجسته حوزه علمیه برضرورت مجهزشدن عالمان دینی به آیه محکمه،فریضه عادله، فلسفه،اخلاق، عرفان،کلام و اصول اعتقادی تاکید کردند و یادآور شدند: حوزه های علمیه تهران باید پربار باشد تا وقتی که دانشمندان کشورهای دیگر به این شهر مراجعه می کنند با دست پر برگردند.



آیت الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: برنامه های علمی باید طبق رهنمود کسی باشد که به ما گفت تحصیل علم واجب است و آن پیامبر اکرم(ص) هستند که فرمودند سه رشته آیه محکمه، فریضه عادله و سنت قائمه باید وجود داشته باشد.



ما با عقیده زندگی می کنیم نه با سکوت



وی در بخش دیگری از فرمایشات خود با اشاره به رواج شبهات مختلف در مسائل مربوط به دین و قرآن کریم اظهار داشت: شبهه ویروسی است که ما چه بخواهیم چه نخواهیم درعقیده نفوذ می کند.ما با عقیده زندگی می کنیم نه با سکوت؛ اگر این اندیشه آسیب دید با نصیحت درست نمی شود بلکه تنها چیزی که می تواند اندیشه را اصلاح کند علم است.



آیت الله جوادی آملی اولین وظیفه شورای عالی حوزه های علمیه تهران را شناسایی نیروهای زبده و با استعداد عنوان کرد و افزود: برخی ها زود رشد می کنند و به همان نسبت زود افت می کنند و شما باید بدانید کسی می تواند چراغ باشد که اثر هزار ساله داشته باشد.



وی خاطرنشان کرد: ما همانند کشاورزان هستیم؛ اولین کار کشاورز این است که انبار خودش را از بذر پر می کند و اولین وظیفه ما هم تهیه مراجع، استاد، مدرس، واعظ و بعد امام جمعه است.



این مفسر قرآن کریم افزود: حوزه های علمیه تهران هم باید جوابگوی نیاز هیئت های مذهبی و حسینیه ها باشد و هم در همایش های وزینی که در این شهر برگزار می شود جوابگوی نیاز آنها و حتی درخواست های خارج از کشور باشد.



مرجع عالیقدر جهان تشیع با اشاره به برخی ویژگی های مردم تهران اظهار داشت: تهرانی ها مردانه برای امام حسین(ع) سینه می زنند و زنانه گریه ضجه می زنند و این فضیلتی است که نصیب هر کس نمی شود.



تاکید بر لزوم احیای وقف



وی با تاکید بر لزوم احیای فرهنگ وقف تصریح کرد: وجوهات حوزه های علمیه طهارت وقف را ندارد و مردم باید اهتمام بیشتری نسبت به احیای وقف داشته باشند چراکه وقف باعث می شود خیرین با طهارت بمیرند.



آیت الله جوادی آملی در پایان این دیدار ضمن قدرشناسی از تلاش های اعضای شورای عالی حوزه های علمیه استان تهران در مسیر تربیت طلاب و فضلای ارجمند، توفیق ارائه خدمات برتر و بیشتر به آنها را از درگاه خداوند سبحان خواستار شدند.

در ابتدای این دیدار حجج اسلام رشاد، فراهانی و خسروشاهی گزارشی از برنامه های شورای عالی حوزه های علمیه استان تهران ارائه کردند.

