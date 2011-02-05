به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر کشتی قرار بود از روز 6 دی ماه آغاز شود. ابتدا هشت تیم در دو گروه چهار تیمی قرار گرفتند و دو تیم از این مسابقات کنار گذاشته شدند. کنار گذاشته شدن صدرای زیرآب و نیروی زمینی ارتش حاشیه‌هایی به همراه داشت. نکته حائز اهمیت این بود که قرار نبود کنار گذاشته شدن تیمی از لیگ قبل از جلسه هماهنگی مطرح شود اما این ماجرا به بیرون درز پیدا کرد.

در همین شرایط دو تیم صنایع و معادن همدان و ابومسلم خراسان یکی دو روز قبل از شروع لیگ کنار کشیدند. با کنار کشیدن این دو تیم از لیگ کشتی هفته اول این رقابت‌ها در گروه اول یک هفته به تعویق افتاد و در نهایت دو تیم جایگزین نمایندگان همدان و خراسان شدند تا قطار لیگ کشتی متوقف نشود.

لیگ به همین منوال دنبال می شد و دور رفت نیز رو به پایان بود که کمیته مسابقات زمان پایان لیگ را 26 بهمن‌ماه اعلام کرد و برنامه دیدارهای معوقه و دور برگشت را اعلام کرد اما به یکباره این خبر رد شد و در این میان بیش از هر چیز ردپای مربیان تیم ملی به چشم آمد. آنها معتقد بودند کشتی گیران برای حضور در جام تختی و انتخابی جام تختی فرصت کافی ندارند و این مسابقات باید زودتر از تاریخ مقرر به پایان برسد این موضوع تا اینجا هیچ مشکلی نداشت.

استقبال کم تماشاگران یکی دیگر از ضعف های لیگ برتر کشتی آزاد بود

اما نکته حائز اهمیت این بود که مربیان تیم ملی هدایت تیم نفت را برعهده دارند و این موضوع این شائبه را دامن می زند که برنامه ریزی جدید و درخواست مربیان تیم ملی برای تغییر زمان مسابقات لیگ کشتی جهت همراهی نفرات خارجی این تیم در پیکارهای پایانی لیگ بوده است. در حالی که با مخالفت مسئولان باشگاه نفت برای جذب کشتی گیر خارجی این مربیان نیز به خواسته خود نرسیدند.

در همین زمینه برنامه دیدارهای گروه دوم نیز مانند گروه اول پنج روز یکبار شد در حالی که در گروه اول به علت دیدارهای معوقه هفته اول دور رفت برنامه ریزی فشرده صدق می کرد و لازم نبود در گروه دوم برنامه ریزی این چنینی شود. این برنامه ریزی فشرده اعتراض بسیاری از تیم‌ها را به همراه داشت و مربیان لیگی معتقدند چنین برنامه ریزیی کیفیت رقابت‌ها را پایان آورده بود.



برنامه ریزی برای حضور ملی پوشان در تیم‌ها بر اساس مدال آوری یکی دیگر از مواردی است که شائبه دخالت مربیان تیم ملی را در برنامه ریزی لیگ بوجود آورد و نفتی‌ها در این بین از چهار ملی پوش رحیمی، گودرزی، میرزایی و معصومی بهره بردند و معصومی و رحیمی ملی پوش محسوب نشدند.

یکی دیگر از نقاط منفی این مسابقات نیمه کاره ماندن دیدارهای تیم‌های شهدای جویبار و بانک ملی گلستان به دلیل اعتراض به داوری بود که با توجه به پخش مستقیم این مسابقات تاثیر بدی داشت. در همین زمینه دو تیم داوری به خاطر قضاوت‌های پر ایراد از قضاوت تا پایان این مسابقات کنار گذاشته شدند تا داوری پر اشکال نیز ایراد دیگر لیگ امسال است.



به هر حال قطار لیگ کشتی روز 19 بهمن ماه به ایستگاه پایانی خود می رسد. لیگی که یکی از نقاط معدود مثبت آن کمک مالی به کشتی گیران بود. سال آینده کشتی ایران برای برگزاری لیگ ماه‌های کوتاهی را تا المپیک 2012 لندن پیش رو دارد و تمام عملکرد کشتی ایران در این رویداد مهم مشخص می شود و کمیته لیگ بهتر است سال آینده بیشتر تمرکز خود را به لیگ‌های منطقه‌ای آنهم در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان قرار دهد و برای موفقیت کشتی در رویداد عظیم المپیک از خیر برگزاری این مسابقات در رده‌ای سنی بزرگسالان بگذرد!