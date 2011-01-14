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۲۴ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

اخباری از شعر فجر /

داوری 40 هزار اثر در پنجمین جشنواره شعر فجر / پوستر جشنواره اصلاح شد

داوری 40 هزار اثر در پنجمین جشنواره شعر فجر / پوستر جشنواره اصلاح شد

دبیر پنجمین جشنواره بین المللی شعر فجر از بررسی 40 هزار اثر در پنجمین جشنواره شعر فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز بیگی حبیب آبادی دبیر پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر از بررسی و داوری 40 هزار اثر در این جشنواره خبر داد وگفت: افزایش بیش از صد در صدی شاعران در جشنواره امسال قابل تقدیر است.

وی ضمن اعلام اتمام مراحل مقدماتی و اولیه داوری جشنواره شعر فجر افزود: از اواسط هفته آینده مرحله دوم داوری توسط تیم داوری متشکل از شاعران نام آشنا و برجسته کشور شروع می‌شود.

دبیر جشنواره شعر فجر اضافه کرد: سطح آثار رسیده به جشنواره از لحاظ کیفی هم افزایش دارد و استقبال شاعران جوان نیز بسیار چشمگیر است.

خبر دیگر اینکه پوستر پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر هم اصلاح شد؛ طرح اصلی و کانونی این پوستر که پیشتر با زمینه‌ای آبی رنگ منتشر شده بود، اکنون به سه رنگ پرچم ایران (سبز، سفید و سرخ) هم آراسته شده است.  

مراسم افتتاحیه این جشنواره هفتم اسفند ماه سال جاری با حضور بیش از 150 شاعر داخلی و بیش از 20 شاعر خارجی و جمعی از مسئولان فرهنگی کشور در تالار شریعت زاده کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1231689

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