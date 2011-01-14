داوری 40 هزار اثر در پنجمین جشنواره شعر فجر / پوستر جشنواره اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز بیگی حبیب آبادی دبیر پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر از بررسی و داوری 40 هزار اثر در این جشنواره خبر داد وگفت: افزایش بیش از صد در صدی شاعران در جشنواره امسال قابل تقدیر است.

وی ضمن اعلام اتمام مراحل مقدماتی و اولیه داوری جشنواره شعر فجر افزود: از اواسط هفته آینده مرحله دوم داوری توسط تیم داوری متشکل از شاعران نام آشنا و برجسته کشور شروع می‌شود.

دبیر جشنواره شعر فجر اضافه کرد: سطح آثار رسیده به جشنواره از لحاظ کیفی هم افزایش دارد و استقبال شاعران جوان نیز بسیار چشمگیر است.

خبر دیگر اینکه پوستر پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر هم اصلاح شد؛ طرح اصلی و کانونی این پوستر که پیشتر با زمینه‌ای آبی رنگ منتشر شده بود، اکنون به سه رنگ پرچم ایران (سبز، سفید و سرخ) هم آراسته شده است.

مراسم افتتاحیه این جشنواره هفتم اسفند ماه سال جاری با حضور بیش از 150 شاعر داخلی و بیش از 20 شاعر خارجی و جمعی از مسئولان فرهنگی کشور در تالار شریعت زاده کتابخانه ملی برگزار می‌شود.