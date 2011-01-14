رونمایی از دو محصول جدید هسته ای در حضور سفرای خارجی در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه بازدید نمایندگان، دیپلمات ها، سفرا و کارشناسان کشورهای خارجی از تاسیسات هسته ای ایران آغاز خواهد شد که علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این بازدید حضور خواهد داشت.

مهمانان خارجی تا روز دوشنبه در ایران حضور خواهد داشت.

بر اساس این خبر در حضور مهمانان خارجی ، از دو دستاورد جدید هسته ای ایران در تاسیسات آب سنگین اراک رونمایی خواهد شد.

مهمانان خارجی همچنین از تاسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز نیز بازدید خواهند کرد.

تروئیکای عدم تعهد، رئیس گروه 77، سفیر و نماینده اتحادیه عرب در سازمان‌های بین‌المللی، ونزوئلا و سوریه برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای نطنز و آب سنگین اراک اعلام آمادگی کرده‌اند.

این اقدام در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات ایران با گروه1+5 از اهمیت ویژه ای برخوردار است هرچند کشورهای غربی در واکنش به ین اقدام اعتماد ساز ایران موضع انفعالی اتخاذ کرده و نسبت به این دعوت بی توجهی از خود نشان دادند.