به گزارش خبرگزاری مهر، سمیرا واقعی مدیر اجرایی مرکز خرید اینترنتی البسکو.کام با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه بسیاری از خانمها با توجه به نیازهای خود می توانند اولویت بندی خاصی را در هزینه کردهای خانواده داشته باشند، گفت: یکی از مواردی که همواره در سبد هزینه یک خانوار می تواند نقش اساسی داشته باشد هزینه حمل و نقل برای تامین مایحتاج است که این موضوع رقم بسیاری بالایی را به خود اختصاص می دهد.

وی به مدیریت هزینه های حمل و نقل در خانواده های کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و افزود: بسیاری از مراجعات و خریدها با توجه به شناخت دقیق نیازها و وجود برندهای مختلف برای استفاده می تواند از طریق فضای مجازی تامین شود که این موضوع نیازمند فرهنگ سازی میان خانواده های ایرانی است.

واقعی با برشمردن بسیاری از مزایای خریدهای اینترنتی در ادامه تصریح کرد: بسیاری از امور می تواند با بررسی دقیق و انتخاب بهترین ها جهت استفاده خانواده از طریق اینترنت انجام گیرد و به جای تحمیل هزینه های بی هدف به سبد خانوار، با ارزان ترین قیمت کالا و خدمات مورد نظر را خانواده دریافت کند.

وی با بیان اینکه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها شاهد تمایل بیشتر خانواده ها از فضای مجازی هستیم، اظهار کرد: در این مدت به دلایل مختلف مشاهده می شود که بسیاری از مردم برای خریدهای خود با استفاده از اینترنت و سفارش های خود به مراکز خرید اینترنتی می خواهند هزینه های حمل و نقل خود را به خوبی مدیریت کنند.

واقعی، با اشاره به نتایج مطلوب کاهش سفرهای درون شهری و برون شهری بر اقتصاد خانوار تاکید کرد: بسیاری از مراکز خرید اینترنتی از جمله البسکو دات کام با ارائه محصولات متنوع و با کیفیت می توانند بهترین ها را برای استفاده خانواده ها تامین کنند که این موضوع باید به دلیل همت ما ایرانی ها جهت توسعه کشور به صورت جدی تر عملیاتی شود.

وی در پایان با بیان اینکه مطمئن هستیم که خانواده ها به بهترین شکل از فضای مجازی استفاده خواهند کرد، خاطرنشان کرد: از سوی مسئولان نیز باید بستر و زیر ساخت لازم برای تسهیل فعالیت کاربران و مشتریان با افزایش پهنای باند اینترنت فراهم شود که این موضوع با توجه به برنامه های اعلامی بطور حتم در آینده ای نزدیک محقق شود.