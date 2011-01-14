به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، افشین قطبی در نشست خبری ظهر امروز که پیش از دیدار با کره شمالی برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق افزود: از اینکه در بازی نخست به پیروزی دست یافتیم، بسیار خوشحالم و امروز تمام تفکر من این است که در بازی آینده با ارائه عملکردی بهتر و نتیجه خوب شرایط خودمان را برای صعود مناسب‌‍تر کنیم.

وی در مورد اینکه چه تیم‌هایی شانس صعود از گروه D مسابقات جام ملت‌های 2011 آسیا را دارند، اظهار داشت: تنها نگرانی، دغدغه و تفکر من صعود تیم ملی ایران به مرحله بعد است و امروز به چیزی غیر از این فکر نمی کنم.

خبرنگاری پرسید: "با نمایشی که کره شمالی در جام جهانی 2010 مقابل برزیل داشت، آیا برای رویارویی با این تیم نگران نیستید؟"، سرمربی تیم ملی کشورمان در پاسخ به این پرسش گفت: در 20 ماه گذشته دو بار با کره بازی کردیم و هر سه بازی این تیم در جام جهانی و خصوصا دیدار اخیر آنها برابر امارات را آنالیز کردیم. کره‌ای‌ها بازی فشرده‌ای را در خط دفاع ارائه می‌کنند و در ضدحملات خطرناک هستند. در مجموع به تفکر و دیدگاه بازی آنها آشنا هستم.

وی اضافه کرد: بازی با کره شمالی و پیروزی برابر این تیم برای هر تیمی حتی برزیل سخت است اما تلاش می‌کنیم با اجرای تاکتیک‌های مناسب بتوانیم مقابل این تیم نتیجه لازم را کسب کنیم، ضمن اینکه باید مواظب ضدحملات خطرناک آنها باشیم زیرا کره‌ای‌ها روی ضدحملات به فکر نتیجه گیری هستند.

خبرنگار دیگری پرسید: "شما چرا در بازی‌های اخیر بیشتر از هافبک‌های دفاعی استفاده می کنید؟"، قطبی در این خصوص گفت: شخصا ترجیح می‌دهم تیم بازی هجومی ارائه داده و با سرعت بالا در حملات شرکت کند اما کیفیت بازیکنان برای‌مان در قرار دادن آنها در ترکیب اهمیت دارد.

وی در مورد بیماری آنفلوآنزا که در اردوی تیم ملی شایع شده است، تاکید کرد: چند روز پیش این بیماری شروع شد اما تعداد کمی از بازیکنان به آن مبتلا شدند. پزشکان تیم در تلاشند این مسئله به طور کامل برطرف شود. البته بازیکنان ما اینقدر حرفه‌ای و قوی هستند که در تورنمنت‌های مهم با بیماری‌های سخت‌تر هم توانسته‌اند به موفقیت تیم ملی کمک کنند.

سرمربی تیم ملی کشورمان در پاسخ به این سئوال که "آیا با توجه به بیماری بازیکنان احتمال تغییر در ترکیب این تیم وجود دارد؟"، تاکید کرد: ما در همه پست‌ها آنقدر بازیکنان خوب داریم که نفرات رقابت سختی با یکدیگر برای رسیدن به ترکیب اصلی دارند اما با توجه به بازی با کره شمالی بهترین بازیکنان را به میدان خواهیم فرستاد.

وی در مورد اینکه پیروزی مقابل عراق، مردم ایران را با فوتبال آشتی داد، خاطرنشان کرد: مردم ایران به من بسیار لطف دارند. زمانی که پس از سال‌ها به کشورم بازگشتم آنها به خوبی از من استقبال کردند. من و بازیکنان تیم هم می‌خواهیم همانند تیم ملی عراق که قهرمانی در جام ملت‌های 2007 را به مردم این کشور هدیه کرد، قهرمانی در جام ملت‌های 2011 را به مردم ایران تقدیم کنیم.

قطبی پیروزی برابر عراق را یک موفقیت بزرگ برای فوتبال ایران دانست و افزود: بازیکنان ما آنقدر حرفه‌ای هستند که با مشکلات و مسائل کنار بیایند. ما روی لیگ ایران تمرکز کرده و بهترین بازیکنان را انتخاب کردیم. قطعا بازیکنان تیم ملی پس از پیروزی برابر عراق آن دیدار را فراموش کرده و تمرکزشان روی موفقیت مقابل کره شمالی است.

خبرنگاری از سرمربی تیم ملی کشورمان در مورد پیشرفت فوتبال آسیا پرسید و او اینگونه پاسخ داد: دنیا کوچک و سرعت تبادل اطلاعات در آن بسیار بالاست. تیم‌ها از اطلاعات خیلی خوب استفاده می‌کنند و قطعا فوتبال آسیا آینده درخشانی خواهد داشت. AFC هم تلاش می‌کند فوتبال را به سمت حرفه‌ای شدن پیش ببرد. این بحث نه تنها به درون فوتبال بلکه به مسائل بیرون آن مربوط می شود.

سرمربی تیم ملی کشورمان در این خصوص اضافه کرد: البته لیگ‌های آسیایی مشکلاتی دارند که یکی از آنها نداشتن تیم دوم است. همه تیم‌های آسیایی تمام توان‌شان را صرف داشتن یک تیم می کنند اما در فوتبال پیشرفته دنیا تیم‌های دوم هم وجود دارند. البته باید تلاش بیشتری کنیم که به استانداردهای فوتبال جهان دست یابیم.

سرمربی تیم ملی کشورمان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه "ترجیح می دهید تیم شما در مرحله دوم مسابقات با چه تیمی روبه‌رو شود؟ کره جنوبی یا استرالیا؟" گفت: هر بازی برای ما شرایط خاص خودش را دارد. هیچ وقت فکر نکردم که حریفان ما آسان هستند.تیمی که خواهان قهرمانی است نباید از هیچ حریفی هراس داشته باشد.

وی تاکید کرد: شاید اگر شما جای من بودید دیدار با هند را به هر حریف دیگری ترجیح می دادید اما من به هند هم احترام می گذارم و حتی آرزو می کنم روزی فوتبال هند با پیشرفت زیاد یکی از قدرت‌های آسیا شود. واقعا برایم فرقی ندارد که با کدام تیم بازی کنیم.

قطبی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه "فکر می کنید کره شمالی با تاکتیک گذشته خود مقابل ایران قرار بگیرد یا نه؟"، اظهار داشت: شاید کره‌‎ای‌ها با همان تاکتیک و ترکیبی که در جام جهانی داشتند به میدان بیایند. در کل فکر می کنم آنها به صورت دفاعی بازی کنند و بیشتر چشم به ضد حملات داشته باشند.

سرمربی تیم ملی کشورمان ادامه داد: بازیکنان من این ویژگی را دارند که در بیشتر نقاط زمین قابلیت لازم برای بازی را داشته باشند اما در کل بازی سختی در پیش خواهیم داشت. کره شمالی از بازی اول خود فقط یک امتیاز گرفت و به همین دلیل سخت به دنبال سه امتیاز کامل دیدار روز شنبه است.

تیم ملی فوتبال کشورمان که در نخستین دیدار خود در جام ملتهای 2011 آسیا برابر تیم ملی عراق به پیروزی 2 بر یک دست پیدا کرده بود، ساعت 16:45 روز شنبه در ورزشگاه قطر اسپورت سیتی به مصاف تیم ملی فوتبال کره شمالی خواهد رفت.