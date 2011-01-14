وفاق ملی تنها راه نجات لبنان/ احزاب لبنانی تحت تاثیر بیگانگان قرار نگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریة مصر امروز در مطلبی با عنوان "وفاق ملی ... لبنان را نجات می دهد" نوشت: راهکار عربستان و سوریه برای دور نمودن لبنان از خطر تقسیم آن هم در زمانی که سودان عملا درمعرض تجزیه قرار گرفت، با شکست مواجه شد.

این روزنامه عرب زبان در ادامه تاکید می کند: سودان طبق دسیسه آمریکا در جهت آنچه خاورمیانه جدید خوانده می شود و زیر نظر و اشراف کامل اسرائیل تقسیم شد.

دسیسه تقسیم سودان با تعهد به تضمین امنیت و بقای رژیم اسرائیل و منافع آمریکا به اجر درآمد.

روزنامه الجمهوریة درادامه خاطر نشان می سازد: ما به همه طرف ها و گروه های لبنانی تاکید می کنیم که به وفاق ملی به منظور حفظ امنیت کشور لبنان تمسک جویند و از هرگونه ورود به درگیری های مسلحانه که تنها به نفع دشمنان عربی است، دوری گزینند.

قطعا بروز درگیری های مسلحانه و آشوب داخلی در لبنان به نفع اسرائیل خواهد بود و زمینه حملات مستمر این رژیم را به این کشور فراهم می سازد.

این روزنامه عرب زبان درادامه می افزاید: ملت، دولت و احزاب و محافل مختلف لبنانی می توانند این مرحله خطرناک را با تمرکز بر اهداف خالصانه خود در جهت وفاقی که به نفع همه است، به خوبی پشت سربگذرانند.

الجمهوریة درپایان تاکید می کند: لبنان نباید تحت تاثیر تحریک عوامل خارجی که تنها هدف آن داخل نمودن لبنان به گرداب مشکلاتی است که به نفع منافع و اهداف بیگانان است، وارد شود.