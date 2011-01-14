خط تولید خودروهای تجاری آذهایتکس در تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی پیش از ظهر جمعه در مراسم افتتاح خط تولید خودروهای تجاری آذهایتکس در تبریز، اظهار داشت: افتتاح این شرکت مشترک با بلاروس، اتفاق با ارزشی بوده و بیانگر ظرفیتهای تولیدی و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی و همراهی اهل صنعت با اهداف دولت است.

وی افزود: سیاستهای این کشور در قبال ایران و مخالفت با اهداف نظام سلطه برای ما با ارزش بوده و قابل تقدیر است.

بیگی گفت: علاوه بر پتانسیلهایی که در استان وجود دارد، بهره مندی از فرصتهای سیاسی نیز از ویژگی های سرمایه گذاران و صنعتگران آذربایجان شرقی است.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: نمایندگان مجلس نقش موثری در ارتقای وضعیت صنعت بویژه در خودروسازی داشتند و با وجود برخی شرایط ویژه توانستند خط تولید خودروهای تجاری آذهایتکس را در تبریز راه اندازی کنند که به تکنولوژیهای روز مجهز بوده و قادر است بازار این نوع خودرو را تسخیر کند.

علیرضابیگی تاکید کرد: مدیریت استان مصمم به توسعه صنعت خودروسازی در استان بوده تا از این رهگذر مشکل اشتغال آذربایجان شرقی و منطقه را حل کند.

ساخت 15 درصد قطعات شرکت آذهایتکس داخلی است

همچنین رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی نیز در این آیین، گفت: 15 درصد قطعات این خودروها ساخت داخلی بوده و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این میزان در سال آینده به 31 درصد افزایش خواهد یافت.

علی مسافری با بیان اینکه سرمایه گذاری های انجام شده در طرح های یاد شده به 10 هزار میلیارد ریال می رسد، افزود: امیدواریم با همتی که دولت دهم درپیش گرفته سرمایه گذاریهای انجام شده در استان را هر سال دو برابر افزایش دهیم.

مسافری گفت: با اقداماتی که در مدت اخیر و با کمک دولت انجام شده، جشنواره ای از افتتاح های مختلف در استان شاهد خواهیم بود که در تاریخ این استان بی نظیر است.

وی خاطرنشان کرد: عملی کردن این موضوع ادعای بزرگی است، ولی با پتانسیل هایی که در آذربایجان شرقی وجود دارد مطمئنا به این ادعا جامه عمل خواهیم پوشاند.

کارخانه تولید خودروهای آذهایتکس در زمینی به مساحت 70 هزار مترمربع و با زیربنای اولیه 14 هزار مترمربع در دوسایت و با 320 میلیارد ریال سرمایه ریالی و سه میلیون یورو سرمایه ارزی و با اشتغالزایی 162 نفر احداث شده است.

در حال حاضر این خط تولید سه نوع کشنده مختلف و دو نوع کمپرسی را تولید می کند.

این شرکت به عنوان طرح مشترک بین ایران و بلاروس ایجاد شده و در فاز نخست ظرفیت تولید دو هزار دستگاه خودرو در سال را دارد.